Шесть человек погибли на шахте в Карагандинской области

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Инцидент произошел в Абае на шахте "Абайская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана.
По предварительной информации, всего в шахте находилось 64 работника. В забое 3-К10 - восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, шестеро погибли, двое травмированы (состояние уточняется). Производится подъем на поверхность", - сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали.
Обстоятельства и причины выясняются.
К месту происшествия выехали сотрудники и техники отделения ЦШ ПВАСС и ДЧС Карагандинской области.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.
В ликвидации ЧС задействованы силы и средства КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС" (15 работников), ДЧС (три сотрудника и две единицы техники), ФГУ "ЦМК" (три работника и одна единица техники).