Шесть человек погибли на шахте в Карагандинской области

КОСТАНАЙ. 8 НОЯБРЯ - Пропавший в Костанае 18-летний Галиаскар Сеитжанов найден мертвым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информацию об обнаружении 18-летнего Галиаскара Сеитжанова распространяют волонтеры поисково-спасательного отряда "Дос", сообщает портал " Алау ".

Напомним, парень пропал 21 сентября. В 6.30 он вышел из дома по адресу: улица Карла Маркса, 7.

По информации газеты " Наш Костанай ", Галиаскар Сейтжанов в последний раз выходил на связь с родными 15 сентября. Семья характеризует его как спокойного, ответственного и очень доброжелательного парня. Конфликтов у него ни с кем не было, вот так Галиаскар ранее никогда не уходил. Более того, не было и дня, чтобы он не ночевал дома.

Старший брат пропавшего Алмаз Кадырбаев рассказал "НК", что история исчезновения Галиаскара более чем загадочна. По неизвестным обстоятельствам накануне он получил перелом ключицы, но родным так ничего и не рассказал.

Далее, Галиаскар уволился из ТОО "СарыаркаАвтоПром", как и планировал, так как хотел пойти служить в армию. Молодой человек думал восстановиться после травмы и отдать долг Родине. По словам Алмаза Кадырбаева, это было желание брата, к чему он пришел сам и осознанно.

Он жил с родителями и братом, не пил, не курил, для него были только работа – спортзал – дом. Вечером 15 сентября брат позвонил и сказал, что идет домой возле остановки "Второй подъем". Я должен был его забрать, но приехал и никого не застал. Телефон был отключен. Дома Галиаскар не ночевал. На следующий день, 16 сентября, он позвонил маме и все. С того времени на связь брат больше не выходил. Когда в полиции проверяли детализацию звонков, выяснили, что 16 числа он вызывал такси к "Апельсину". На камерах его видно, а дальше следы теряются", – рассказывает Алмаз Кадырбаев.





Старший брат уверен, что Галиаскар не мог по своей воле так поступить с родными: он всегда звонил и сообщал, где он, чтобы мама не волновалась. Такое поведение для парня нехарактерно.

Брат пропавшего подчеркивает, что заявление в полиции приняли только спустя три дня. Сейчас расследование ведется по статье "Убийство".



