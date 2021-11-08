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Токаев выразил соболезнования родным погибших в Карагандинской области шахтеров

07.11.2021, 13:52 100441
Токаев выразил соболезнования родным погибших в Карагандинской области шахтеров
Фото: Акорда
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
 

Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии", - пишет Акорда.

 
7 ноября, в 08.24, на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Аким провел совещание и пообещал помощь семьям погибших.
 

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В Казахстане планируют построить 20 колоний с промзонами

08.11.2021, 11:50 973
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Казахстане в рамках государственно-частного партнерства построят 20 колоний с промышленными зонами. Об этом в ходе правчаса в мажилисе парламента сообщил министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Тургумбаева, вместимость каждой колонии будет до 1,5 тыс. осужденных.
 

В каждой из этих колоний будут предусмотрены специальные промышленные зоны - это практически 50% территории данных учреждений", - сказал министр.

 
Он уточнил, что на первоначальном этапе с 2021 по 2024 годы запланировано строительство трех новых современных учреждений в Алматинской, Актюбинской и Туркестанской областях, а с 2024 по 2029 год будут построены остальные 17 учреждений, пишет "Казправда".
 
Глава МВД также напомнил, что по поручению главы государства с 2019 года поэтапно повышаются зарплаты сотрудников органов.
 

Мы хотели сказать, что именно заработная плата очень низкая. До 2023 года мы будем повышать с 50% до 90% заработную плату сотрудников. В этой связи зарплата сержанта возрастет с 81 тысячи до 101 тысячи, лейтенанта - со 130 до 174 тысяч тенге", - добавил он.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

08.11.2021, 08:22 37909
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием обширного антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в горах юга страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки. На севере, востоке и юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе и в горных районах юга туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Акмолинской и Костанайской областей ожидается усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области, а также на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На западе и севере Атырауской области, ночью на юге и в горных районах Туркестанской области, ночью и утром на северо-западе Мангистауской области туман.
 
 

Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана

07.11.2021, 20:04 149473
Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана
Фото: Tomasz Proszek from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 8 ноября, в четырех областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 8 ноября на севере, юго-востоке и в центре Акмолинской области ветер юго-западный, 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.
 
В Туркестанской области ночью в понедельник в южных и предгорных районах ожидается туман.
 
8 ноября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 8 ноября ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Северо-Казахстанской области в понедельник ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 

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