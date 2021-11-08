Токаев выразил соболезнования родным погибших в Карагандинской области шахтеров

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Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии", - пишет Акорда.
7 ноября, в 08.24, на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Аким провел совещание и пообещал помощь семьям погибших.