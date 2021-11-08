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Аким Карагандинской области пообещал помощь семьям погибших на шахте

07.11.2021, 13:40 78976
Аким Карагандинской области пообещал помощь семьям погибших на шахте
Фото: акимат Карагандинской области
КАРАГАНДА. 7 НОЯБРЯ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек сообщил, что окажет помощь семьям погибших в результате выброса метана на шахте "Абайская", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом чиновник написал в Facebоok.
 

Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь", - отметил аким.

 
Позднее глава региона провел совещание. О ситуации доложили директор Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Андрей Черномаз и другие ответственные лица.
 
Создан оперативный штаб, куда вошли представители компании и госорганов. Руководство области и компании посещают семьи погибших шахтеров.
 
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина, которая выяснит обстоятельства и причины ЧС.
 
По факту выброса газа на шахте в Абайском районе начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в полиции.
 
7 ноября, в 08.24, на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров.
 
Создан оперативный штаб ДЧС. Телефон (8-7212) 51-11-10, горячая линия - (8-7212) 51-72-23
 
Список погибших на шахте "Абайская":
 
Шмидт Виталий Владиславович, 1979 года рождения;
 
Скитченко Николай Николаевич 1968 года рождения;
 
Абдуллин Наиль Рамильевич, 1990 года рождения;
 
Супрунов Алексей Алексеевич, 1987 года рождения;
 
Краус Сергей Юрьевич, 1983 года рождения;
 
Корниенко Сергей Анатольевич, 1971 года рождения.
 
Пострадавшие работники шахты "Абайская":
 
Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 года рождения;
 
Зейналов Элайдын Авез-оглы, 1960 года рождения.
 

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В Казахстане планируют построить 20 колоний с промзонами

08.11.2021, 11:50 973
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Казахстане в рамках государственно-частного партнерства построят 20 колоний с промышленными зонами. Об этом в ходе правчаса в мажилисе парламента сообщил министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Тургумбаева, вместимость каждой колонии будет до 1,5 тыс. осужденных.
 

В каждой из этих колоний будут предусмотрены специальные промышленные зоны - это практически 50% территории данных учреждений", - сказал министр.

 
Он уточнил, что на первоначальном этапе с 2021 по 2024 годы запланировано строительство трех новых современных учреждений в Алматинской, Актюбинской и Туркестанской областях, а с 2024 по 2029 год будут построены остальные 17 учреждений, пишет "Казправда".
 
Глава МВД также напомнил, что по поручению главы государства с 2019 года поэтапно повышаются зарплаты сотрудников органов.
 

Мы хотели сказать, что именно заработная плата очень низкая. До 2023 года мы будем повышать с 50% до 90% заработную плату сотрудников. В этой связи зарплата сержанта возрастет с 81 тысячи до 101 тысячи, лейтенанта - со 130 до 174 тысяч тенге", - добавил он.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

08.11.2021, 08:22 37909
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием обширного антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе и в горах юга страны под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки. На севере, востоке и юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на западе и в горных районах юга туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Акмолинской и Костанайской областей ожидается усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области, а также на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области туман. 
 
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На западе и севере Атырауской области, ночью на юге и в горных районах Туркестанской области, ночью и утром на северо-западе Мангистауской области туман.
 
 

Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана

07.11.2021, 20:04 149473
Штормовое предупреждение объявили синоптики в четырех областях Казахстана
Фото: Tomasz Proszek from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 8 ноября, в четырех областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 8 ноября на севере, юго-востоке и в центре Акмолинской области ветер юго-западный, 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.
 
В Туркестанской области ночью в понедельник в южных и предгорных районах ожидается туман.
 
8 ноября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае 8 ноября ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Северо-Казахстанской области в понедельник ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 8 ноября ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 

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