Аким Карагандинской области пообещал помощь семьям погибших на шахте

Фото: акимат Карагандинской области
Об этом чиновник написал в Facebоok.
Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь", - отметил аким.
Позднее глава региона провел совещание. О ситуации доложили директор Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Андрей Черномаз и другие ответственные лица.
Создан оперативный штаб, куда вошли представители компании и госорганов. Руководство области и компании посещают семьи погибших шахтеров.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина, которая выяснит обстоятельства и причины ЧС.
По факту выброса газа на шахте в Абайском районе начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в полиции.
7 ноября, в 08.24, на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров.
Создан оперативный штаб ДЧС. Телефон (8-7212) 51-11-10, горячая линия - (8-7212) 51-72-23
Список погибших на шахте "Абайская":
Шмидт Виталий Владиславович, 1979 года рождения;
Скитченко Николай Николаевич 1968 года рождения;
Абдуллин Наиль Рамильевич, 1990 года рождения;
Супрунов Алексей Алексеевич, 1987 года рождения;
Краус Сергей Юрьевич, 1983 года рождения;
Корниенко Сергей Анатольевич, 1971 года рождения.
Пострадавшие работники шахты "Абайская":
Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 года рождения;
Зейналов Элайдын Авез-оглы, 1960 года рождения.