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Работа всех шахт Карагандинской области приостановлена после трагедии на шахте "Абайская"

08.11.2021, 10:04 61777
КАРАГАНДА. 8 НОЯБРЯ - Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин сообщил об остановке работы всех шахт после выброса метана на шахте "Абайская", в результате чего погибли шесть человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В данный момент работа всех забоев, шахт пока временно приостановлена. Будет проведена внеплановая проверка по вопросам безопасности и применении оборудования, которое на сегодняшний день эксплуатируется в этих шахтах", - сказал глава МЧС.

 
Напомним, утром 7 ноября на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. 

Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведутся аварийно-спасательные работы.   
 

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В Усть-Каменогорске на предприятии погибли рабочие

08.11.2021, 18:46 62506
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 НОЯБРЯ. - Сразу два смертельных случая произошли 5 ноября на АО "УК ТМК". Двое рабочих скончались при загадочных обстоятельствах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В департаменте полиции ВКО подтвердили, что факт гибели зарегистрирован, сообщает altaynews.kz.
 
5 ноября Иртышским отделом полиции УП Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц. В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.
 
Подробности случившегося не разглашаются, однако брат одного из погибших обеспокоен тем, что руководство предприятия до сих пор не вышло с ними на связь.
 

В Нур-Султане шесть детей из одной семьи отравились угарным газом

08.11.2021, 16:40 79894
В Нур-Султане шесть детей из одной семьи отравились угарным газом
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Нур-Султане шестеро детей отравились угарным газом. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Хабар 24", состояние пострадавших средней степени тяжести.
 
Инцидент произошёл в 07.40 в одном из временных строений в дачном обществе. Об этом на брифинге в СЦК сообщила главный специалист управления государственного пожарного контроля. По словам Айгерим Раимкуловой, самому старшему из пострадавших детей 12 лет, а младшему нет и года. Многодетная семья переехала в столицу из Кызылординской области чуть больше месяца назад. 
 
 

В Мангистауской области в результате драки погиб мужчина

08.11.2021, 16:29 83080
В Мангистауской области в результате драки погиб мужчина
Фото: из открытых источников
МАНГИСТАУ. 8 НОЯБРЯ - В селе Баскудук Мангистауской области в результате драки погиб мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает lada.kz, нападавшие были вооружены топором. 
 

Вызов поступил 6 ноября в 20.25 на пульт дежурного 102 отдела полиции Мунайлинского района о том, что обнаружено тело мужчины в селе Баскудук на улице Берекет. На вызов прибыла следственная оперативная группа, двое подозреваемых в убийстве на месте были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по статье "Убийство". Подозреваемые в данный момент водворены в изолятор временного содержания, по данному факту ведётся расследование", - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

 
 
 

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