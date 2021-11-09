Работа всех шахт Карагандинской области приостановлена после трагедии на шахте "Абайская"

КАРАГАНДА. 8 НОЯБРЯ - Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин сообщил об остановке работы всех шахт после выброса метана на шахте "Абайская", в результате чего погибли шесть человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В данный момент работа всех забоев, шахт пока временно приостановлена. Будет проведена внеплановая проверка по вопросам безопасности и применении оборудования, которое на сегодняшний день эксплуатируется в этих шахтах", - сказал глава МЧС.
Напомним, утром 7 ноября на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров.
Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведутся аварийно-спасательные работы.