Депутат обвиняет "АрселорМиттал Темиртау" в неисполнении обязательств по безопасности

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Как сообщила Бижанова, официальной причиной аварии на шахте "Абайская", повлекшей гибель шести горняков явилось газодинамическое явление с выделением газа метана и выбросом горной массы, вины работников не было.
По данным депутата, за период с 1997 по 2021 год по причине высокой загазованности угольных пластов на контрактной территории "АрселорМиттал Темиртау" в шахтах погибли и получили травмы 130 человек.
Особо отмечаем, что условия для аварийности вследствие высокой загазованности пластов остаются критическими. Так, из-за крайне неудовлетворительного состояния материально-технической базы по дегазации и не проведением работ по ее обновлению в процессе эксплуатации, между Министерством энергетики и "АрселорМиттал Темиртау" еще в 2016 году утверждена Дорожная карта, где компания иностранного инвестора приняла и не выполнила обязательства по строительству в 2018 году электростанций с использованием шахтного метана", - подчеркнула Бижанова.
Также, как отметила депутат мажилиса, в 2019 году уже Министерством индустрии и инфраструктурного развития утверждена совместная Дорожная карта с компанией о реализации инновационного проекта по утилизации шахтного метана за счет средств инвестора стоимостью 110 млн долларов. Реализован проект должен быть в текущем году со сроком эксплуатации до 2041 года. Однако работы до сих пор не начаты.
Более того, еще в 2009 году с участием МЧС утвержден пятилетний план по капитальному строительству, направленному на проветривание шахт, модернизацию горно-шахтного оборудования, в том числе буровых станков. Так вот, наиболее затратные мероприятия этого плана так и не выполнены", - заявила она.
Бижанова особо отметила, что с января этого года кодексом "О недрах и недропользовании" введен запрет о разработке месторождений угля без проведения необходимых мероприятий по заблаговременной дегазации, программ по вентиляции и пластовой дегазации с последующей утилизацией полученного метана.
Учитывая изложенное, настоятельно рекомендуем усилить государственный контроль за выполнением "АрселорМиттал Темиртау" требований Кодекса о недрах, обратив пристальное внимание на обеспечение выполнения взятых на себя инвестором обязательств. Проекты по утилизации метана и дегазации шахт должны найти отражение в Рабочей программе к контракту с инвестором и подлежать жесткому контролю со стороны уполномоченных государственных органов. Это основной фактор, который обеспечит промышленную безопасность по внезапным выбросам метана и охрану жизни и здоровья наших горняков", - отметила депутат с своем депзапросе.
Как сообщалось ранее, в начале ноября шестеро человек скончались в Карагандинской области при работе в шахте "Абайская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в результате того, что в забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана.
Также напомним, что глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин сообщил об остановке работы всех шахт после выброса метана на шахте "Абайская".
Правительственная комиссия по результатам расследования трагедии на шахте заявила, что степень вины погибших работников составила 0%, степень вины работодателя - 100%.