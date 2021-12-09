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Депутат обвиняет "АрселорМиттал Темиртау" в неисполнении обязательств по безопасности

08.12.2021, 14:30 24409
Депутат обвиняет "АрселорМиттал Темиртау" в неисполнении обязательств по безопасности
Фото: magnitka.jaktau.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Депутат мажилиса Гульнара Бижанова сегодня в ходе пленарного заседания палаты в своем депзапросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра заявила, что компания иностранного инвестора "АрселорМиттал Темиртау" не выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности работников компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила Бижанова, официальной причиной аварии на шахте "Абайская", повлекшей гибель шести горняков явилось газодинамическое явление с выделением газа метана и выбросом горной массы, вины работников не было.
 
По данным депутата, за период с 1997 по 2021 год по причине высокой загазованности угольных пластов на контрактной территории "АрселорМиттал Темиртау" в шахтах погибли и получили травмы 130 человек.
 

Особо отмечаем, что условия для аварийности вследствие высокой загазованности пластов остаются критическими. Так, из-за крайне неудовлетворительного состояния материально-технической базы по дегазации и не проведением работ по ее обновлению в процессе эксплуатации, между Министерством энергетики и "АрселорМиттал Темиртау" еще в 2016 году утверждена Дорожная карта, где компания иностранного инвестора приняла и не выполнила обязательства по строительству в 2018 году электростанций с использованием шахтного метана", - подчеркнула Бижанова.

 
Также, как отметила депутат мажилиса, в 2019 году уже Министерством индустрии и инфраструктурного развития утверждена совместная Дорожная карта с компанией о реализации инновационного проекта по утилизации шахтного метана за счет средств инвестора стоимостью 110 млн долларов. Реализован проект должен быть в текущем году со сроком эксплуатации до 2041 года. Однако работы до сих пор не начаты.
 

Более того, еще в 2009 году с участием МЧС утвержден пятилетний план по капитальному строительству, направленному на проветривание шахт, модернизацию горно-шахтного оборудования, в том числе буровых станков. Так вот, наиболее затратные мероприятия этого плана так и не выполнены", - заявила она.

 
Бижанова особо отметила, что с января этого года кодексом "О недрах и недропользовании" введен запрет о разработке месторождений угля без проведения необходимых мероприятий по заблаговременной дегазации, программ по вентиляции и пластовой дегазации с последующей утилизацией полученного метана. 
 

Учитывая изложенное, настоятельно рекомендуем усилить государственный контроль за выполнением "АрселорМиттал Темиртау" требований Кодекса о недрах, обратив пристальное внимание на обеспечение выполнения взятых на себя инвестором обязательств. Проекты по утилизации метана и дегазации шахт должны найти отражение в Рабочей программе к контракту с инвестором и подлежать жесткому контролю со стороны уполномоченных государственных органов. Это основной фактор, который обеспечит промышленную безопасность по внезапным выбросам метана и охрану жизни и здоровья наших горняков", - отметила депутат с своем депзапросе.

 
Как сообщалось ранее, в начале ноября шестеро человек скончались в Карагандинской области при работе в шахте "Абайская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в результате того, что в забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана.
 
Также напомним, что глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин сообщил об остановке работы всех шахт после выброса метана на шахте "Абайская".
 
Правительственная комиссия по результатам расследования трагедии на шахте заявила, что степень вины погибших работников составила 0%, степень вины работодателя - 100%.
 

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Глава государства поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности

09.12.2021, 18:05 4321
Глава государства поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года, об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы", - сообщает пресс-секретарь.

 
Как известно, основная задача пенсионной системы - обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений - шаг в правильном направлении. 
 

Вместе с тем, для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, президент поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.


Напомним, что ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Казахстанцы не скрывали своего раздражения повышением порога достаточностидля снятия пенсионных накоплений, сайты enpf.kz и enpf-otbasy.kz "рухнули" после большого количества обращений казахстанцев.
 
Сегодня сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности.
 

Казахстан намерен расширить географию участия в миротворческих операциях ООН

09.12.2021, 17:38 2134
Казахстан намерен расширить географию участия в миротворческих операциях ООН
Фото: gov.kz
СЕУЛ. 9 ДЕКАБРЯ - Представители Министерства обороны Республики Казахстан приняли участие в Саммите министров обороны государств-членов ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках мероприятия изучены пути дальнейшего развития миротворческой деятельности ООН и подведены итоги реализации предложений "Действия для поддержания мира", выдвинутых Генеральным секретарем ООН в марте 2018 года, сообщается на сайте Минобороны РК
 
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов проинформировал участников конференции о деятельности Казахстана в поддержании мира, отметив активное участие государства в миротворческих операциях Организации.
 

В системе готовности миротворческого потенциала заявлены специализированные подразделения, отвечающие текущим потребностям в операциях. Это военно-полевой госпиталь, отряд военной полиции, инженерно-саперное и разведывательное подразделения", - отметил в своем выступлении генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

 
Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в получении дополнительных квот для казахстанских миротворцев, укреплении миротворческого потенциала страны и расширении географии участия в миротворческих операциях ООН.
 
С 2007 года более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Ливане. Кроме того, с 1992 по 2001 год более 9 000 военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований выполняли задачу по усилению охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке. Свыше 300 военнослужащих с августа 2003 года по октябрь 2008 года в составе инженерно-саперного отряда казахстанского миротворческого батальона "Казбат" выполняли миссию в Ираке.
 
Всего в двухдневной встрече, посвященной вопросам миротворческой деятельности ООН приняли участие представители 75 стран, в том числе 45 министров обороны и иностранных дел, а также высокопоставленные сотрудники международных организаций, сообщает сайт ООН
 

По итогам конференции 62 страны взяли на себя новые обязательства по поддержке миротворческой деятельности ООН. Так, 36 стран обещали содействовать укреплению военного и полицейского потенциала миротворчества, в том числе направить дополнительные контингенты, включая подразделения быстрого развертывания. Южная Корея, где проходила встреча, объявила о намерении выделить странам-партнерам 16 вертолетов, которые те смогут использовать в миротворческих миссиях. 45 стран изъявили готовность улучшить техническое оснащение миссий и работу медперсонала. Участники конференции также подтвердили намерение повышать роль женщин в миротворческих операциях ООН и сотрудничать в сфере сокращения экологических последствий миротворческой деятельности организации". 

 
В настоящее время в составе 12 миссий ООН служат 87 тысяч человек из 120 стран. 


 

Антикор выявил хищения при поставке солнечных панелей: 40 млрд тенге субсидий ушли на ветер

09.12.2021, 15:14 34480
Антикор выявил хищения при поставке солнечных панелей: 40 млрд тенге субсидий ушли на ветер
Фото: skpower.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - В сфере сельского хозяйства зарегистрированы 960 преступлений, более половины из них - хищения субсидий. Об этом на брифинге в СЦК заявил председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил, что субсидии в сельском хозяйстве являются одной из коррупционных зон. 
 
По словам главы антикоррупционного ведомства, за 5 лет на субсидии выделены порядка 2 трлн тенге. И все эти годы с регулярной периодичностью заводились уголовные дела на чиновников. Если в целом по сфере сельского хозяйства зарегистрированы 960 преступлений, то более половины из них приходится на хищения субсидий. 
 

Проведённый анализ вскрыл вопиющие факты бесконтрольного использования бюджетных средств, многочисленные коррупционные схемы и способы хищений субсидий. Остановлюсь на нескольких примерах. Есть такая программа – паспорт №4 "субсидирование обводнения пастбищ". На него выделено за 5 лет более 80 млрд тенге. Это инвестиционные субсидии, где до 80% возмещаются затраты на бурение скважин, установку солнечных панелей для водонасосов и дизельных генераторов. Здесь повсеместно выявлены хищения путём фиктивной поставки оборудования, субсидирования фермеров, не подпадающих под критерии, завышение в 2-3 раза стоимости оборудования. К примеру, выявлен ряд преступлений из числа работников "Национальный аграрный научный центр" при МСХ. Он администрирует базу "Идентификация сельскохозяйственных животных", которая предназначена для учёта поголовья скота и её данные используются при получении субсидий. Так вот, работники НАНОЦ фальсифицировали данные, за что получали на системной основе незаконные вознаграждения. Более того, они сами создавали коррупционные схемы", - сказал спикер.

 
В Актюбинской области выявлена преступная группа, возглавляемая работником этого Центра, который через ИП, оформленные на родственников, организовал хищение при поставке солнечных панелей. "Он сам выходил на фермеров, вводил их в заблуждение, сам от их имени оформлял заявки и финансовые документы. Дальше сам же вносил изменения в системе. При этом, цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила ему в карман. При обыске у него обнаружено более 400 флешек с ЭЦП фермеров и чёрная бухгалтерия на 300 млн тенге. Анализ ситуации говорит, что примерно половина субсидий по этой программе, то есть 40 млрд тенге ушли на ветер", - сообщил глава ведомства. 
 
Он отметил, что были зафиксированы факты, когда солнечные панели лежали в упаковке и использовались на совсем другие бытовые нужды. 
 

В целом такие факты выявлены в целом ряде областей - Туркестанской, Атырауской, Жамбылской и других. При этом удивляет полное равнодушие и отсутствие контроля со стороны акимов. Раз это совершено не сотрудниками акиматов, то как будто их это не касается. Хотя, это бюджет области, следовательно, страдает экономика и население их регионов, эффективность, качество и стоимость сельхозпродуктов", - сказал Ахметжанов.


Дополнено: В целом глава Антикора отметил, что на сегодня расследуются 62 уголовных дела о хищении субсидий практически во всех регионах, арестованы 16 человек. Кроме того, по данным делам проходят 2300 фермеров. 

В другой ситуации фермеров можно было сделать пособниками и привлечь совместно с должностными лицами к уголовной ответственности. Но глубокий анализ всех этих схем показал, что во многом они стали жертвами и заложниками преступных схем", - заявил Марат Ахметжанов.


Он также сообщил, что при разработке госпрограмм не были учтены ни научные, ни экономические аспекты выделяемых средств. Целевые индикаторы ориентированы не на результат, а на процессы, при этом наблюдается полная бесконтрольность расходования средств. 

Фермеры жалуются, что нет доступа к информации о начале приема заявлений, субсидии распределяются несправедливо, в базе Qoldau, где подаются заявки, нет прозрачности очередей. Выдача субсидий осуществляется по принципу: "кто успел, тот и получил", а сроки приема заявок привязаны к дате выделения средств. Это позволяет продавать инсайдерскую информацию, в итоге субсидии достаются только "своим". Более того, бесплатная по закону госулуга подачи заявок на деле оказалась платной", - заявил он Марат Ахметжанов.


По его словам, в настоящее время ведется работа по устранению выявленных недостатков в системе субсидирования, которая исключит коррупционнее риски. По итогам проведенного Антикором анализа в адрес МСХ внесено 170 рекомендаций. 

Полагаем, что при принятии изменений не должно быть спешки, нужно дать возможность сельхозпроизводителям, фермерам прощупать новшества, получить от них обратную связь, исправить ошибки и только потом вводить новые правила в действие. Это и есть принцип концепции "слышащего государства". Поэтому предлагается пойти путем пилотной апробации новелл в отдельно взятых областях", - сказал он. 



Напомним, что этим летом вследствие засухи в двух регионах Казахстана - Мангистауской и Кызылординской - зафиксирован массовый падеж скота. Но причиной гибели сельхозживотных стали не только аномальные погодные условия, но и неразвитость кормовой базы, а также неудовлетворительное состояние пастбищ. 

Позднее в Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема.

Развивать животноводство без соответствующей кормовой базы - это большой и неоправданный риск. Сегодня все понимают, что изменение климата - это следствие глобального потепления. И погодные катаклизмы, как нынешняя засуха, были ожидаемыми, соответственно, надо было заведомо готовиться к такому сценарию развития событий. То, что мы, к сожалению, не были готовы к этому, показал текущий год", - заявил в августе этого года Ербол Карашукеев, который на тот момент исполнял обязанности министра сельского хозяйства.


Он сообщил, что до независимости Казахстана в Мангистауской области было около 732 тысяч голов всех видов скота. Для такого поголовья строились и действовали 3400 шахтных и трубчатых колодцев, 43 пруда и водопроводы общей протяженностью почти 260 километров. Сейчас в области имеется около 840 тысяч голов скота. Общая его численность увеличилась почти на 15%. А количество колодцев сократилось до 2500, хотя в период с 2014 по 2020 годы построены и восстановлены порядка 400 колодцев и скважин.

 

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