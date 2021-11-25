ЧП на шахте "Абайская": горняки погибли по вине работодателя

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По выводам комиссии, степень вины погибших работников составила 0%, степень вины работодателя - 100%, сообщает издание "Вечерняя Караганда".
Как сообщил глава МЧС Юрий Ильин, не являлись причиной аварии, но косвенно привели к ней четыре фактора. В том числе нехватка рабочих и инженерно-технического состава. Не было должной разведки геологических нарушений на полях шахты. Также несвоевременно обновлялось оборудование и технологические устройства и не в должном количестве внедрялось новое оборудование.
Комиссия, дважды осмотрела место аварии, где произошел несчастный случай, опросила очевидцев, причастных лиц. Изучив техническую документацию, заключение экспертного подкомиссий независимых экспертов по выводу, что причиной случая явилась авария, система газодинамического явления с выделением газа метана и выбросом горной массы, не классифицированной согласно действующему нормативному документу "Инструкция по ведению горных работ на пластах опасности по внезапным выбросам угля и газа", - сообщил на брифинге Региональной службы коммуникаций министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
Проведя расследование аварии, комиссия установила, что случай произошел после аварии при исполнении работниками трудовых обязанностей на рабочем месте, а значит подлежит учету. АО "АрселорМиттал Темиртау" ответственно в том, что, являясь владельцем опасного предприятия, не обеспечило безопасные условия труда и предотвращение любых рисков на рабочих местах при ведении горных работ, а также не обеспечил в полном объеме выполнение мероприятий, применение на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных факторов и их последствий.
Комиссией разработаны 37 мероприятий по устранению причин и недопущению подобных случаев со сроками исполнения.
Выводы комиссии будут переданы в следственные органы, которые должны определить конкретный круг виновных в произошедшем ЧП.
Напомним, утром 7 ноября на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров.
После ЧП на шахте "Абайская" все промпредприятия Карагандинской области проверят на предмет безопасности.