ЧП на шахте "Абайская": горняки погибли по вине работодателя

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НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - По данным Агентства по делам государственной службы в Казахстане за 2020 год к дисциплинарной ответственности привлечено 360 государственных служащих, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам принятых Агентством и его территориальными департаментами мер к дисциплинарной ответственности привлечено 360 государственных служащих", - говорится в тексте концепции проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

Сообщается, что в 2020 году агентством и его территориальными департаментами проведено 744 проверок и профконтроля (15 агентством и 729 территориальными департаментами).

По итогам проверок и профконтроля в государственные органы внесено 510 представлений, предписаний об устранении нарушений и предложений по отмене решений, принятых с нарушением законодательства, из которых 483 исполнено, в том числе с отменой 44 незаконно принятых актов (о наложении взыскания - 26, при нарушении правил проведения конкурса 4 приказа, при поощрении госслужащих - 3, при внеконкурсной назначении (в том числе при реорганизации госоргана) - 2, при нарушении порядка назначения на государственную должность - 2, при оценке деятельности госслужащих - 1, а также отменено 6 иных актов госорганов) и 41 решения госорганов (конкурсных комиссий - 30, дискомиссии - 4, комиссии по подсчету стажа госслужбы - 2 и иных решений - 5).

Согласно тексту документа, по итогам рассмотрения дисциплинарных дел к ответственности привлечено 371 должностное лицо, из них за совершение проступков, дискредитирующих госслужбу, - 171, за нарушение Этического кодекса - 200. По 137 материалам дисциплинарные дела прекращены.

Советами по этике в целях координации деятельности уполномоченных по этике, взаимодействия с дисциплинарными комиссиями государственных органов, совершенствования форм и методов предупреждения коррупции, а также по итогам рассмотрения дисциплинарных дел выработаны 2687 рекомендаций и предложений, из которых 2657 исполнено.

Также в концепции предлагается на законодательном уровне закрепить для казахстанских госслужащих обязательное знание языков.

Агентству поручено введение до 2025 года тестирования кандидатов на должности корпуса "Б" по системе "Казтест" с установлением пороговых значений. Так, минимальные пороговые значения будут применены только для кандидатов на должности корпуса "Б", в обязанности которых входит оказание государственных услуг населению. В связи с изложенным полагаем возможным установление порога на знание государственного языка для поступления на госслужбу", - написано в документе.

Как отмечают разработчики, действующее законодательство не предусматривает требований к государственным служащим по свободному владению языками, считаем необходимым такие требования предусмотреть и в законе "О языках в Республике Казахстан". При этом в соответствии с законом "О правовых актах" данные требования не будут распространяться на служащих, занявших свои должности до их введения. То есть, действие требований будет распространяться исключительно на впервые поступающих, а не на действующих служащих.

Динамика развития казахско-русского билингвизма в обществе также не может не оказать своего влияния на требования, предъявляемые к государственным служащим. На сегодня в стране работают порядка 90 тыс. государственных служащих, деятельность которых охватывает практически все сферы жизнедеятельности нашего многонационального общества. При этом активность применения государственными служащими того или иного языка во многом зависит от сферы деятельности и региона, в котором они работают, что, на наш взгляд, должно учитываться при введении требований по свободному владению языками", - утверждают разработчики.