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После ЧП на шахте "Абайская" все промпредприятия Карагандинской области проверят на предмет безопасности

08.11.2021, 12:42 46495
КАРАГАНДА. 8 НОЯБРЯ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минутой молчания почтили память погибших горняков на шахте "Абайская" на аппаратном совещании в режиме онлайн. Работы на шахте приостановлены до полного разбирательства. Сейчас идут проверки на всех восьми шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау".
 

Глава Карагандинской области Женис Касымбек дал поручение акимам городов и районов провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области. Отнестись к этому вопросу со всей серьезностью и исключить формальный подход", - сообщает пресс-служба Карагандинской области.

 
Напомним, вчера на шахте "Абайская" произошел внезапный выброс метана. Шесть шахтеров погибли, двое горняков находятся в больнице. Одного из них, Жениса Маралбаева, уже перевели из реанимации в палату отделения. Второго, Элайдына Зейналова, тоже готовят к переводу в палату, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что работа всех шахт Карагандинской области приостановлена после трагедии. 
 

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В Усть-Каменогорске на предприятии погибли рабочие

08.11.2021, 18:46 62506
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 НОЯБРЯ. - Сразу два смертельных случая произошли 5 ноября на АО "УК ТМК". Двое рабочих скончались при загадочных обстоятельствах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В департаменте полиции ВКО подтвердили, что факт гибели зарегистрирован, сообщает altaynews.kz.
 
5 ноября Иртышским отделом полиции УП Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц. В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.
 
Подробности случившегося не разглашаются, однако брат одного из погибших обеспокоен тем, что руководство предприятия до сих пор не вышло с ними на связь.
 

В Нур-Султане шесть детей из одной семьи отравились угарным газом

08.11.2021, 16:40 79894
В Нур-Султане шесть детей из одной семьи отравились угарным газом
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Нур-Султане шестеро детей отравились угарным газом. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Хабар 24", состояние пострадавших средней степени тяжести.
 
Инцидент произошёл в 07.40 в одном из временных строений в дачном обществе. Об этом на брифинге в СЦК сообщила главный специалист управления государственного пожарного контроля. По словам Айгерим Раимкуловой, самому старшему из пострадавших детей 12 лет, а младшему нет и года. Многодетная семья переехала в столицу из Кызылординской области чуть больше месяца назад. 
 
 

В Мангистауской области в результате драки погиб мужчина

08.11.2021, 16:29 83080
В Мангистауской области в результате драки погиб мужчина
Фото: из открытых источников
МАНГИСТАУ. 8 НОЯБРЯ - В селе Баскудук Мангистауской области в результате драки погиб мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает lada.kz, нападавшие были вооружены топором. 
 

Вызов поступил 6 ноября в 20.25 на пульт дежурного 102 отдела полиции Мунайлинского района о том, что обнаружено тело мужчины в селе Баскудук на улице Берекет. На вызов прибыла следственная оперативная группа, двое подозреваемых в убийстве на месте были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по статье "Убийство". Подозреваемые в данный момент водворены в изолятор временного содержания, по данному факту ведётся расследование", - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

 
 
 

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