После ЧП на шахте "Абайская" все промпредприятия Карагандинской области проверят на предмет безопасности

КАРАГАНДА. 8 НОЯБРЯ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Минутой молчания почтили память погибших горняков на шахте "Абайская" на аппаратном совещании в режиме онлайн. Работы на шахте приостановлены до полного разбирательства. Сейчас идут проверки на всех восьми шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау".
Глава Карагандинской области Женис Касымбек дал поручение акимам городов и районов провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области. Отнестись к этому вопросу со всей серьезностью и исключить формальный подход", - сообщает пресс-служба Карагандинской области.
Напомним, вчера на шахте "Абайская" произошел внезапный выброс метана. Шесть шахтеров погибли, двое горняков находятся в больнице. Одного из них, Жениса Маралбаева, уже перевели из реанимации в палату отделения. Второго, Элайдына Зейналова, тоже готовят к переводу в палату, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что работа всех шахт Карагандинской области приостановлена после трагедии.