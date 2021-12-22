В "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности

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По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в текущем году проведено 32 проверки опасных производственных объектов АМТ (по особому порядку - 9, внеплановых - 23). При этом выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности, наложено 24 административных штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс. тенге, направлено 11 исков в суд о приостановке эксплуатации 34 опасных производственных объектов и технических устройств, которые в свою очередь могут привести к угрозе жизни и здоровью работников. В целом вопросы, поднимаемые в депутатском запросе, находятся на постоянном контроле правительства", - сообщил в ответе на депутатский запрос Аскар Мамин.
Также премьер-министр рассказал о причинах и ликвидации последствий аварии на шахте Абайская.
7 ноября текущего года создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте "Абайская" Угольного департамента АМТ, в состав которой вошли все заинтересованные государственные органы, возглавляемая Министром по чрезвычайным ситуациям. Комиссия, изучив обстоятельства случившегося, 24 ноября текущего года завершила свое расследование, придя к выводу, что причиной несчастного случая явилась авария вследствие газодинамического явления с выделением газа метана и выбросом горной массы", - сообщил Аскар Мамин.
Напомним, утром 7 ноября на шахте "Абайская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое.
После трагедии аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области.
Также, депутаты обвинили "АрселорМиттал Темиртау" в неисполнении обязательств по безопасности.