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В Актюбинской области скончался пострадавший в результате пожара в автомобиле ребёнок

18.06.2021 6643
В Актюбинской области скончался пострадавший в результате пожара в автомобиле ребёнок
АКТОБЕ. 18 ИЮНЯ - Второй ребёнок скончался от ожогов в больнице в Актюбинской области из-за пожара в неисправной машине, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Его трёхлетний брат погиб на месте, сообщает телеканал КТК
 
Напомним, трагедия произошла в поселке Енбек ту Айтекебийского района. 
 
Дети играли в салоне старой "шестерки", которая стояла во дворе. В какой-то момент автомобиль неожиданно загорелся.
 
Трехлетний мальчик погиб на месте. Он не смог выбраться из горящей машины. А его cемилетний брат успел выпрыгнуть, но получил сильнейшие ожоги. Ребенка доставили в районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Но спасти врачам его не удалось. По некоторым данным, родители детей были на работе. За мальчиками присматривал их дедушка. 

Из города была направлена медицинская авиация в составе реаниматолога-анестезиолога и комбустиолога. Проведена была вся необходимая медицинская помощь. Но, несмотря на проведенные мероприятия, к сожалению, ребенок умер", - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Айгуль Куштаева. 

 

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