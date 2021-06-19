В Актюбинской области скончался пострадавший в результате пожара в автомобиле ребёнок

АКТОБЕ. 18 ИЮНЯ - Второй ребёнок скончался от ожогов в больнице в Актюбинской области из-за пожара в неисправной машине, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Его трёхлетний брат погиб на месте, сообщает телеканал КТК

Напомним, трагедия произошла в поселке Енбек ту Айтекебийского района.

Дети играли в салоне старой "шестерки", которая стояла во дворе. В какой-то момент автомобиль неожиданно загорелся.

Трехлетний мальчик погиб на месте. Он не смог выбраться из горящей машины. А его cемилетний брат успел выпрыгнуть, но получил сильнейшие ожоги. Ребенка доставили в районную больницу в крайне тяжелом состоянии. Но спасти врачам его не удалось. По некоторым данным, родители детей были на работе. За мальчиками присматривал их дедушка.





Из города была направлена медицинская авиация в составе реаниматолога-анестезиолога и комбустиолога. Проведена была вся необходимая медицинская помощь. Но, несмотря на проведенные мероприятия, к сожалению, ребенок умер", - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Айгуль Куштаева.

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