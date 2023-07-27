В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
12.07.2023, 10:20 78291
Пожар на месторождении Каратурун не могут потушить из-за угрозы взрыва
В настоящее время подготовлена площадка для ликвидации аварии
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Актау. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что при тушении пожара на месторождении Каратурун может возникнуть угроза взрыва газа, который продолжает поступать из скважины.
Глава ДЧС региона Мурат Муханов рассказал, что в настоящее время подготовлена площадка для ликвидации аварии, информирует портал mangystaumedia.kz.
На этой неделе начнутся наклонные буровые работы в диаметре 100-150 метров от фонтана. Бурить данный участок будут на глубине около одной тысячи метров, примерно столько же составляет глубина аварийной скважины. По завершении бурения в новую скважину зальют тяжелый бетонный раствор, перекрыв таким образом газоводяной фонтан.
Площадка уже на 100% выполнена. На сегодняшний день буровая установка также собрана на 100%. Согласно плану ликвидации аварии, на этой неделе начнутся буровые работы, которые продлятся примерно 15-20 дней. После этого принято решение направить тяжелый бетонный раствор, который сможет перекрыть газовый фонтан", - сказал Мурат Муханов.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня, когда во время подъема бурильного инструмента произошел выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан.
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26.07.2023, 21:34 8036
Погибший во время пожара на АЗГС в Экибастузе парень - сын хозяина станции
Спасатели обнаружили тело юноши, его опознал отец
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Экибастуз. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Погибший во время пожара на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе 17-летний парень, работавший оператором заправки - сын хозяина станции, сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
Спасатели обнаружили тело юноши, его опознал отец. За медицинской помощью обратились три женщины, 1985, 1991 и 1974 годов рождения. У всех - острая реакция на стресс.
В ДЧС сообщили, что горели четыре резервуара с газом емкостями по 10, 5 и 3 кубометра с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин на площади около 200 квадратных метров с обрушением кровли. Пламя также перекинулось на кровлю водонапорной башни площадью 20 квадратных метров. На месте находилось порядка 40 газовых баллонов емкостью по 50 литров каждый. Личным составом Экибастузского гарнизона в 15:44 пожар успешно ликвидировали, не дав взорваться двум емкостям по 10 тонн и одной - в пять тонн.
Дома частного сектора находятся через дорогу, на расстоянии более 100 метров. Эвакуация жителей не проводилась.
26.07.2023, 17:40 13711
В нотариальной палате города Алматы проходит обыск без предъявления санкций - председатель палаты
Принудительно ломают сейфы нотариусов, заявила Карагоз Калабаева
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В нотариальной палате города Алматы проходит обыск без предъявления санкций, сообщила председатель палаты Карагоз Калабаева.
Принудительно ломают сейфы нотариусов. Производит выемку, якобы принудительно, без санкций следственного судьи", - заявила она.
По словам, Каракоз Калабаевой она попросила предоставить подтверждающие документы.
Если принудительно - с санкций следственного судьи. Этим люди, действующие нотариусы живут. Они с ними разговаривали. Печатей у них нет. Они именно некоммерческая организация", - добавила она.
Между тем, в пресс-службе департамента полиции города Алматы сообщили, что не распологают информацией об инциденте.
26.07.2023, 15:30 16486
В Экибастузе произошел взрыв на АЗС: погиб 17-летний парень Дополнено
Причина происшествия устанавливается
Фото: МЧС РК
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Экибастуз. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе загорелась автогазозаправочная станция, сообщает пресс-служба управление по чрезвычайным ситуациям города.
В Экибастузе по адресу Кунаева 5 на автомобильной автогазозаправочной станции происходит открытое горение 4 -х цистерн с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин "Феруза", - проинформировали пресс-службе.
Также отмечается, что есть опасность перехода огня.
Выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. Обстоятельства выясняются, тушение продолжается", - добавили в управлении.
Дополнено 26.07.2023, 16.00
Пожар на автозаправке Экибастузе ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Локализован 15.00. Ликвидирован 15.44. Причина происшествия устанавливается. Частный сектор находится через дорогу на расстоянии более 100 метров. Эвакуация жителей не проводилось", - проинформировали в МЧС.
Также сообщается, что вблизи цистерны обнаружено тело молодого мужчины. Личность уточняется.
Дополнено 26.07.2023, 18.20
Погибшим при пожаре на газовой заправке в городе Экибастузе оказался 17-летний парень, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарской областной станции скорой помощи.
Полицейские обнаружили на месте происшествия погибшего 17-летнего молодого человека, медики осмотр не проводили. За помощью к сотрудникам службы 103 обратились трое очевидцев: женщины 32, 38 и 48 лет. У всех диагностирована острая реакция на стресс. После оказания помощи все они были оставлены на месте", - сообщили в ведомстве.
Дополнено 26.07.2023, 20.31
Полицейские расследуют пожар на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе. Материалы рассматривают по второй части статьи 281 УК РК – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека» и второй части статьи 292 – «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Pavlodarnews.kz.
По постановлению акимата города создали мониторинговую группу. Она проверит деятельность 23 автозаправочных и 11 газовых станций. В состав рабочей группы вошли заместитель акима Экибастуза, руководитель управления по чрезвычайным ситуациям, начальник местной полицейской службы, главы отделов предпринимательства, земельных отношений, жилищной инспекции, архитектуры, управлений государственных доходов и санитарно-эпидемиологического контроля.
Напомним, а прошлом году в Актюбинской области на АЗС произошел мощный взрыв.
26.07.2023, 11:47 20506
В KEGOC назвали причины аварийной остановки на МАЭК
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Актау. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "KEGOC" объяснили причину аварийной остановки на электростанции Мангистауского атомного энергетического комбината 3 июля 2023 года.
К отключению крупного блока ТЭС МАЭК 3 июля 2023 года привел высокий износ генерирующего оборудования. Релейная защита и противоаварийная автоматика АО "KEGOC" отработали в штатном режиме. Это, в свою очередь, защитило и не позволило произойти полному погашению Атырауского и Мангистауского энергоузлов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что меньше чем за час с Западной зоной ЕЭС Казахстана был синхронизирован Атырауский энергоузел, а немного позднее - Мангистауский.
Как рассказали специалисты, анализ аварийной ситуации показал необходимость проведения модернизации и реконструкции действующих электростанций, усиления внешнего электроснабжения Атырауского нефтеперерабатывающего завода и строительства новых современных энергоисточников.
В свою очередь, АО "Самұрық-Қазына" держит на особом контроле завершение проекта компании KEGOC по усилению электрической сети Западной энергетической зоны со строительством воздушной линии 220 кВ протяженностью порядка 770 км, расширением существующих подстанций 220 кВ и строительством одной распределительной подстанции 220 кВ. Полностью проект планируется завершить в декабре текущего года. В результате пропускная способность транзита увеличится на участке "Уральск-Атырау" - в два раза, на участке "Атырау-Мангистау" - в четыре раза, что значительно усилит надежность электроснабжения потребителей Западной зоны", - отметили в KEGOC.
Напомним, 3 июля произошло отключение блока ТЭС МАЭК. В результате возникли значительные возмущения в режиме работы энергосистемы с внезапным снижением частоты с 50 Гц до 46,5 Гц и нарушением нормальной работы Атырауского и Мангистауского энергоузлов.
Ситуацию усугубило аварийное отключение на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где электроснабжение не соответствует требованиям надежности электроснабжения для потребителей 1-й категории электроприемников, а также особой группы электроприемников в результате неисполнения требований технических условий, выданных АО "KEGOC" в 2012 году.
По поручению президента создана госкомиссия по расследованию причин аварий. Премьер РК Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию аварий на МАЭК и АНПЗ Генпрокуратуру, КНБ и независимых экспертов.
26.07.2023, 11:07 21116
Врачи рассказали о состоянии девочки, сбитой большегрузом на барахолке Алматы
Пострадавшая с семьей переходила трассу в неположенном месте
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 июля грузовой автомобиль сбил девочку в районе барахолки Алматы. Она с семьей переходила оживленную трассу в неположенном месте.
25 июля грузовик сбил 15-летнюю девочку на трассе около барахолки в Алматы. По информации телеканала КТК семья с детьми перебегала дорогу в неположенном месте.
Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.
Как сообщили в управлении здравоохранения Алматы, пострадавшая поступила в Центр детской неотложной медицинской помощи.
Ребенок получил травму при ДТП: девочка была сбита грузовым автомобилем, когда переходила дорогу. В результате удара девочка отлетела на несколько метров и ударилась головой об асфальт. В условиях приемного отделения проведены клинико-лабораторные исследования и консультации специалистов", - поделились в ведомстве.
Медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и подкожную гематому теменно-затылочной области слева, а также ушибленную ссадину области коленного сустава справа, локтевого сустава слева и кисти рук справа, ушиб мягких тканей бедра справа.
Напомним, в Алматы с участием мопедов погибли 10 человек.
25.07.2023, 16:30 31616
В Астане подростки заразились ВИЧ: стали известны подробности
Фото: pexels.com
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Центре по профилактике ВИЧ-инфекции акимата Астаны озвучили подробности заражения двух подростков в Астане вирусом иммунодефицита человека.
ВИЧ был выявлен при профилактическом осмотре у девушек 16 и 17 лет, сообщает tengrinews.kz.
Факторы риска - беспорядочные половые контакты. Обе взяты на диспансерный учет, назначена антиретровирусная терапия, проведены необходимые консультации. Контактные лица, добровольно указанные пациентами, обследованы на ВИЧ. В одном случае установлен источник инфекции - половой партнер", - сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора за ВИЧ Инжу Аймагамбетова.
По данным центра, из выявленных за 6 месяцев текущего года 206 случаев - 65,5% приходится на возраст 20-39 лет. Среди детей до 14 лет случаев ВИЧ не зарегистрировано. 18,5% выявленных - жители других регионов, сообщает kazpravda.kz.
Превалирующий путь инфицирования - половой, удельный вес которого составил 89,3%. При этом случаев внутрибольничного и гемотрансфузионного заражения ВИЧ в Астане не зарегистрировано.
Напомним, в Астане с начала года два подростка заразились ВИЧ-инфекцией.
25.07.2023, 14:20 33431
Стала известна причина массового падежа скота в Павлодарской области
Рядом с базой проводили обработку картофельных полей против колорадского жука
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Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Стала известна причина массового падежа скота в крестьянском хозяйстве "Асан" Павлодарской области, сообщает в управление ветеринарии региона.
В ведомстве подозревали отравление - рядом с базой проводили обработку картофельных полей против колорадского жука, информирует pavlodarnews.
Для лабораторных исследований отобрали образцы воды, которую пил скот, и почвы возле колодца.
Экспертиза показала, что во всех образцах обнаружены остатки пестицидов - препаратов "Дихлорфос", "Диметоат", "Паратионметил", "Хлорпирифос". Это и послужило причиной отравления", - заявил заместитель руководителя управления ветеринарии Асылтас Тлеубаев.
Напомним, массовый падеж скота выявили на севере Павлодарской области.
По информации руководителя управления ветеринарии области Айдара Увалиева, в КХ "Асан" Железинского района пало 37 коров. В этом хозяйстве есть также овцы и лошади.
23.07.2023, 15:32 81716
В Караганде произошел пожар на подстанции "Караганды жарык"
Фото: Instagram/karagandyzharyk
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Караганда. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде из-за пожара на подстанции "Караганды жарык" потребители остались без электроэнергии.
23 июля 13.16 на подстанции "Новый город" произошло техническое нарушение на трансформаторе 4-м. В 14.24 технологическое нарушение - пожар был локализован, сейчас работает комиссия. Потребители будут переведены с 4-го трансформатора на другие трансформаторы и получат электроэнергию. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщил заместитель технического директора ТОО "Караганды жарык" Константин Осипов.
В соцсетях появилось видео ЧП.
Как сообщалось ранее, в начале июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
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