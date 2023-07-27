Пожар на месторождении Каратурун не могут потушить из-за угрозы взрыва

В настоящее время подготовлена площадка для ликвидации аварии

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Актау. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что при тушении пожара на месторождении Каратурун может возникнуть угроза взрыва газа, который продолжает поступать из скважины.





Глава ДЧС региона Мурат Муханов рассказал, что в настоящее время подготовлена площадка для ликвидации аварии, информирует портал mangystaumedia.kz





На этой неделе начнутся наклонные буровые работы в диаметре 100-150 метров от фонтана. Бурить данный участок будут на глубине около одной тысячи метров, примерно столько же составляет глубина аварийной скважины. По завершении бурения в новую скважину зальют тяжелый бетонный раствор, перекрыв таким образом газоводяной фонтан.





Площадка уже на 100% выполнена. На сегодняшний день буровая установка также собрана на 100%. Согласно плану ликвидации аварии, на этой неделе начнутся буровые работы, которые продлятся примерно 15-20 дней. После этого принято решение направить тяжелый бетонный раствор, который сможет перекрыть газовый фонтан", - сказал Мурат Муханов.



