27.11.2023, 18:10 29236
Почти полгода тушат пожар на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области
Фото: gov.kz
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Актау. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области пытаются потушить почти полгода.
Авария на месторождении "Каратурун" еще не ликвидирована, по заверению компании, к концу следующего месяца будет полностью ликвидирована. Необходимые мероприятия проводятся. Пробурены дополнительные скважины, где создали возможность подачи воды и других реагентов для "задавки" этого пласта, откуда идет газ", - цитирует lada.kz акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.
Также глава региона ответил на вопрос об утечке метана.
Департаментом экологии проведены исследования, по их заверению, превышение концентрации метана имеется на месторождении. Но в близлежащих населенных пунктах превышение метана не наблюдается", - добавил он.
Нурлан Ногаев такте сообщил, что после тушения пожара будет проведено расследование аварии и департамент экологии примет необходимые меры в рамках Экологического кодекса.
Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня, когда во время подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан.
Позже были были озвучены результаты расследования аварии на скважине. Кроме того, эксперты назвали экоцидом аварию на месторождении "Каратурун Южный".
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28.11.2023, 20:02 1221
В Костанайской области выявили 300 зараженных бруцеллезом коров
Фото: ElDala.kz
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Костанай. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Больной скот обнаружили сразу в трех районах Костанайской области. Больше всего - в частном подворье, сообщает Astana TV.
В очагах заражения введены ограничительные мероприятия и работают республиканские противоэпизоотические отряды.
Коров с положительной реакцией на бруцеллез отправляют на санитарный убой. Владельцы получают компенсацию - 30% от стоимости животного.
В Мендыкаринском районе выявили 78 больных животных, в Наурзумском районе порядка 110 голов, в Аулиекольском районе - 140 голов животных.
Ограничения в населенных пунктах, где обнаружена инфекция, будут действовать до полного оздоровления поголовья. На этот период ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции запрещен.
Ранее в селе Абайской области был объявлен режим ЧС из-за сибирской язвы. Кроме того, в Акмолинской области была выявлена вспышка сибирской язвы.
Также в республике выявлен всплеск заболеваемости опасной инфекцией среди людей. 19 фактов заражения бруцеллезом зарегистрировано в Кызылординской области, еще 21 случай - в Костанайской. Все люди заразились инфекцией от сельхозживотных. В основном заражаются дети и подростки. В марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.
В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
28.11.2023, 08:46 13291
"Казахмыс" приостановил работы на всех подземных рудниках после гибели рабочих
Фото: Instargam/kazakhmys_official
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Тараз. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с групповым несчастным случаем, произошедшим на руднике "Жайсан" 27 ноября, руководством группы компаний "Казахмыс" принято решение приостановить горнопроходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках корпорации, проинформировали в пресс-службе компании.
На рудниках созданы внутренние экстренные комиссионные проверки. Комиссии возглавляют главные инженеры предприятий. Начавшиеся проверки нацелены на детальное обнаружение операционных нарушений, а также нарушений в области охраны труда и техники безопасности. Остановка предприятий продлится до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут устранены", - сообщили в пресс-службе.
Руководством компании принято решение о начислении заработной платы коллективам остановленных рудников в полном объеме за все время проверки.
После завершения работы комиссий и выяснения всех обстоятельств результаты проверок будут доведены до трудовых коллективов, также будут приняты меры для дальнейшего укрепления безопасности труда", - отметили в компании.
Как сообщалось ранее, в Жамбылской области на руднике "Жайсан" при производстве горнопроходческих работ травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов рождения.
27.11.2023, 18:02 30146
Массовый падеж скота Актюбинской области: ветеринары выясняют причину
По словам ветеринаров, кроме отравления причиной гибели скота мог также стать эмфизематозный карбункул
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Актобе. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ветеринары выясняют причину массового падежа скота в крестьянском хозяйстве "Өлетті" в Актюбинской области, сообщил заместитель руководителя управления ветеринарии Бердымурат Бекжанов.
В Алгинском районе пало 9 голов скота. После их вскрытия ветеринары предположили, что телята могли отравиться дикорастущей травой. Для установки точного диагноза патматериал отправили в областную ветлабораторию, результатов придется ждать 10 дней", - информирует газета "Диапазон".
По словам ветеринаров, кроме отравления причиной гибели скота мог также стать эмфизематозный карбункул.
Им болеет молодняк КРС от 3 месяцев до 4 лет. Для человека карбункул не опасен (...) Животных в Алгинском районе от карбункула вакцинировали в сентябре. Для этого выделили 38 тысяч доз вакцины" - добавил Бердымурат Бекжанов.
Ранее стало известно, что в Актюбинской области у крупного рогатого скота выявлено серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства вводят карантин.
В начале ноября в Западном Казахстане произошел массовый падеж скота.
27.11.2023, 13:23 35721
"Шторм века" на Черном море: КТК приостановил перевалку нефти
Фото: kp.ru/Виктор Клюшкин
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Актау. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума из-за крайне неблагоприятных метеоусловий остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания, сообщает пресс-служба КТК.
Там напомнили, что отгрузка нефти осуществляется через выносные причальные устройства (ВПУ) в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности.
Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность", - пояснили в пресс-службе.
Однако в настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22-24 м/с (79,2-86,4 км/ч), высота волны 6-8 метров.
Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", - говорится в информации.
Там подчеркнули, что в настоящее время перевалка нефти остановлена, о ее возобновлении будет сообщено дополнительно.
Российские СМИ сообщают, что мощный шторм накрыл побережье Черного моря. Под удар попали Крым, Краснодарский край и Сочи. В Крыму эвакуируют людей, в Анапе и Краснодаре проблемы со светом.
Около полумиллиона жителей Крыма остались без электричества, написал в своем telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. По его словам, над устранением последствий непогоды работает 38 бригад. Среди наиболее пострадавших регионов: Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский.
По данным Interfax, в Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.
По данным РИА Новости, в музее-аквариуме Севастополя из-за стихии затопило зал. 500 морских животных погибли из-за переохлаждения. Также крымский ураган спровоцировал сильнейший за 60 лет отлив в Геническе (Херсонская область). Местами вода ушла более чем на 100 метров.
27.11.2023, 12:05 37751
На руднике "Казахмыса" погибли двое рабочих
Фото: Depositphotos
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Тараз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области на руднике "Жайсан" погибли два проходчика, сообщает пресс-служба компании "Казахмыс".
При производстве горнопроходческих работ травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов рождения", - проинформировали в компании.
Подчеркивается, что специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
Руководство и трудовой коллектив компании "Казахмыс" приносят искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавили в пресс-службе.
Ранее, 22 ноября, машинистка конвейера погибла на фабрике "Казахмыс". В августе в Улытауской области рабочие ТОО "Корпорация "Казахмыс" вышли на забастовку.
Кроме того, из-за износа оборудования на заводе "Казахмыс" страдает экология Балхаша. Фактические выбросы за 2022 года по городу составляют 78,5 тысячи тонн. Из них 73,8% выбросов приходится на Балхашский медеплавильный завод.
26.11.2023, 13:46 60096
В Астане семилетняя девочка попала в больницу после избиения дома Дополнено
Фото: pexels.com
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Педагоги одной из школ Астаны обнаружили следы побоев на теле школьницы. Сразу из школы семилетнюю девочку отправили в больницу, сообщает уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева.
Съездила к семилетней девочке, которая поступила в больницу в результате систематических избиений дома. Ребенок спрашивал, можно ли остаться в больнице и не возвращаться домой", - написала в своем Instagram детский омбудсмен.
По ее словам, следы побоев на теле ребенка обнаружили в школе. Педагоги сразу же вызвали инспекцию по делам несовершеннолетних. Также омбудсмен отметила, что в семье пострадавшей еще шестеро детей.
Дополнено 26.11.2023, 18.32
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Проводится расследование, по результатам будет принято процессуальное решение.
Сотрудниками ювенальной полиции данная семья взята на контроль", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд.
Также в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга. Он внесен в перечень государственных экстренных служб.
Между тем за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее. За последние четыре с половиной года свыше 800 человек погибли от домашнего насилия в Казахстане.
Как сообщалось ранее, широкий общественный резонанс вызвало убийство семилетней Миланы Давыдовой в Экибастузе. Пропавшую девочку полицейские и волонтеры искали двое суток. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело ребенка. По подозрению в убийстве несовершеннолетней были задержаны мать девочки и ее знакомый.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты. Волонтеры рассказали, что, по словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани", сообщает "Павлодар-онлайн".
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Кроме того, в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
25.11.2023, 13:14 77541
Гонки автобусов в Шымкенте: пострадали 11 человек
Особое внимание медиков приковано к пострадавшей беременной женщине
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Шымкент. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупное ДТП произошло в центре Шымкента. На оживленной улице столкнулись два пассажирских автобуса. В результате пострадали сразу 11 человек, сообщает КТК.
Водители устроили гонки, соревновались друг с другом на дороге, а пострадали люди", - говорят пассажиры.
Из 11 пострадавших в больнице в итоге остались два человека. Остальных после оказания первой помощи отпустили домой. Госпитализированные сейчас в отделении нейрохирургии. Особое внимание медиков приковано к беременной 31-летней женщине.
Все специалисты осмотрели. Наш гинеколог, уролог все проверили по имеющемуся алгоритму действий в таких ситуациях. Сейчас состояние здоровья оцениваем как средней степени тяжести. Прогноз благоприятный", - рассказал хирург Мадияр Дуйсенов.
25.11.2023, 12:26 77496
В Шымкенте в результате прорыва канализации разрушился частный дом
Авария произошла на старом коллекторе, которому больше 60 лет
Фото: otyrar.kz
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Шымкент. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Онтустик пострадали от ночного потопа, сообщает otyrar.kz.
По словам Людмилы Панкратовой, вода стала прибывать стремительно. 74-летнюю женщину на ночь приютила соседка, а на утро выяснилось, что в доме пенсионерки обрушилась стена, полы и двор заполнены вязкой, скользкой грязью, дом пошел трещинами. Женщина говорит, не знает, как жить дальше.
Дома соседей Людмилы Панкратовой находятся выше, и постройки выдержали натиск потока. Но дворы залиты грязью, зловонный запах разносится на несколько метров.
Как выяснилось, недалеко от домов, пострадавших во время проливного дождя, прорвало канализацию. Здесь ведутся ремонтные работы. Как рассказали в ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", авария произошла на старом коллекторе, которому больше 60 лет. По словам гендиректора компании, изношенность сетей водоотведения составила 77%. При этом генеральный директор ТОО Анарбек Орман заверил, что жалобы местных жителей на подтопления будут рассмотрены.
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