Пожар на складах близ барахолки мог произойти из-за короткого замыкания

Кокшетау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 11 ноября в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило сообщение о том, что на автодороге Астана - Петропавловск возле села Бозайгыр произошло ДТП с участием нескольких автомашин, сообщает Polisia.kz.



По предварительным данным, на трассе Астана - Петропавловск водитель Toyota RAV4, 57-летняя жительница Щучинска, двигаясь по средней полосе движения в направлении Астаны, при обгоне Lada Largus под управлением 44-летнего жителя СКО в условиях гололеда не справилась с управлением и допустила столкновение с идущей в попутном направлении по правой крайней полосе движения Volvo под управлением 60-летнего жителя Семея.



После чего идущая позади Lada столкнулась с Toyota RAV4. В результате ДТП 57-летний пассажир Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия. В столичную больницу госпитализирована пятилетняя пассажирка Lada. Диагноз устанавливается.



Автомашины водворены на специализированную стоянку. Начато досудебное производство по статье 345, часть 3, УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы.





