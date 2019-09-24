Пожар на территории Баянаульского района локализован

Павлодар. 23 сентября. Kazakhstan Today - Огнеборцам удалось локализовать пожар на территории Баянаульского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области, пожар на территории трёх сельских округов из пяти уже потушен. Жертв и пострадавших нет.

В трёх сельских округах, где бушевала стихия, к данному моменту справились с огнём, ещё в двух огонь локализован. Кроме того, возгорание продолжают тушить и в горной местности Баянаульского национального парка.

"Эти лесостепные пожары обусловлены тем, что накануне в районе был повышенный температурный режим, а также сильный ветер, скорость которого местами доходила до 20-24 метров в секунду. Со вчерашнего дня к тушению пожара уже подключено более 120 единиц техники и около 500 человек личного состава нашего департамента, работников нацпарка и представителей добровольных противопожарных формирований", - сообщил начальник регионального департамента по ЧС Ернур Утегенов.

С помощью вертолета МИ-8, оснащённого трехтонной цистерной, тушение будут проводить в труднодоступной местности.





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