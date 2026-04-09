Пожар в акимате Актобе: названа предварительная причина

Конаев. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Огромный провал образовался на трассе Кеген - Нарынкол в Алматинской области из-за талых вод, сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол".





По данным компании, 3 апреля в 11.30 на 20-м километре дороги Кеген - Нарынкол при пропуске талых вод зафиксировано повреждение существующей водопропускной трубы, а также размыв земляного полотна.









Отмечается, что данный участок ранее не относился к паводкоопасным. В настоящее время в связи с проведением среднего ремонта он находится на содержании подрядной организации.





Движение на участке временно ограничено. Объезд организован по грунтовой дороге.





Ситуация находится на контроле соответствующих служб. Проводится мобилизация порядка 20 единиц специализированной техники. В ближайшее время планируется устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием. Восстановительные работы по водопропускной трубе и земляному полотну будут начаты после завершения пропуска талых вод", - проинформировали в нацкомпании.





В пресс-службе добавили, что интенсивность движения на данном участке составляет порядка 500 автомобилей в сутки, а сама дорога построена в 1960-1970 годах.