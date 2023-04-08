Пожар в Атырауской области потушили спустя 5 дней  

Фото: instagram/atyrau_tjd

Рассказать друзьям

Атырау. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Возгорание камыша в Атырауской области, длившееся 5 дней, полностью ликвидировано, - Возгорание камыша в Атырауской области, длившееся 5 дней, полностью ликвидировано, сообщает областной департамент по чрезвычайным ситуациям.





По его данным, пожар на побережье Каспийского моря потушен 6 апреля в 21.30.





Общая площадь пожара составила 1200 га. Флора и фауна не пострадали от сжигания камыша, так как период гнездования птиц еще не начался", - сообщили в ДЧС.





Напомним, 2 апреля 2023 года в 09.12 на побережье Каспийского моря в 30 километрах от поселка Дамбы города Атырау произошло возгорание камыша. Из-за накрывшего город смога школьников и студентов перевели на удаленку.





После выявления источников возгорания на место происшествия были немедленно направлены силы и средства пожарной части Атырауской области.





Пожарные боролись с огнем 5 дней. Следует отметить, что меняющееся направление ветра, сырость и заболоченность местности, а также густые тростниковые склоны создавали трудности в тушении огня. Из-за отсутствия подъездных путей к пожарным машинам тушение пожара производилось в пешем порядке с применением огнетушителей", - отметили в ДЧС.





В ликвидации ЧС были задействованы 42 сотрудника и 7 единиц техники ТЖД и 30 человек и 9 единиц техники, 2 катера, 4 мотопомпы из природного государственного заказника "Ак Жайык".





Также был мобилизован вертолет МИ-8 с водоотливным устройством СТК-5 АО "Казавиакуткару". За время тушения вертолет 86 раз сбрасывал воду на горящий камыш. В общей сложности ушло 260 тонн воды.









В ДЧС призвали жителей области соблюдать простые правила пожарной безопасности при выезде на природу и на охоту: не разжигать костры, не оставлять их без присмотра и непотушенными.



