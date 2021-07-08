Пожар в ЖК "Бухар жырау" потушен

АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - В Алматы ликвидирован пожар в жилом комплексе "Бухар жырау", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Пожар ликвидирован в 13.45. Предварительно спасены 38 человек, из них 6 детей. Проводится дополнительная разведка", - сообщили в ДЧС Алматы.
Ранее сообщалось, что на 13-м этаже многоэтажного жилого дома в ЖК "Бухар жырау" произошло задымление квартиры. Спасатели эвакуировали жильцов с помощью автолестницы.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
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