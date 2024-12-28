Представители завода Embraer прибыли в Казахстан для расследования авиакатастрофы под Актау

В день катастрофы обстановка в районе аэропорта Грозного была весьма сложной

Фото: МЧС РК

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Москва. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что самолет Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.





Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ", - сообщает РИА Новости.





Кроме того, сообщается, что в день катастрофы обстановка в районе аэропорта Грозного была весьма сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.





Также отмечается, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.





Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.





По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.



