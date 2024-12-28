Крушение самолета близ Актау: в больнице остаются шесть пострадавших

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Актау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В больнице остаются шесть пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщает управление здравоохранения Мангистауской области.





Один из них находится в очень тяжелом состоянии. Трое находятся в тяжелом состоянии. Два пациента продолжают лечение в травматологическом отделении", - проинформировали в управлении.





По данным ведомства, из 6 пациентов, получающих лечение в областной многопрофильной больнице, 3 - азербайджанцы, 3 - граждане Кыргызстана.





Дополнено 27.12.2024, 12.02





Авиакомпания Azerbaijan Airlines выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета компании близ Актау.





Каждому из пассажиров и пострадавшим на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку - Грозный, потерпевшего крушение 25 декабря 2024 года на территории Республики Казахстан, выписано по 20 000 манатов (более 6 миллионов тенге. - Прим. ред.), а семье каждого из погибших назначена компенсация в размере 40 000 манатов (более 12 миллионов тенге. - Прим. ред.)", - проинформировали в авиакомпании.





Кроме того, отметили в пресс-службе, все пассажиры получат соответствующую страховую выплату, которая применяется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и передовой международной практикой.





Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.





По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.



