18.07.2024, 09:17 48131
При досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотиками
Фото: скриншот из видео
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Актау. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту "Тажен", расположенном в Бейнеуском районе Мангистауской области. Задержанный выхватил сверток и проглотил. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ РК.
При досмотре легковой автомашины марки Lada Largus у гражданина 1991 года рождения обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой. При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело", - проинформировали в АФМ.
По результатам судебной экспертизы в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере, общим весом 1,26 г.
В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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19.07.2024, 16:18 5701
Автобус упал в воронку: спустя семь месяцев найдено тело спасателя
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области спустя семь месяцев нашли тело спасателя, который вместе с автобусом провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
19 июля 2024 года при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что на место проведения аварийно-спасательных работ прибыли спасатели, которые совместно с ТОО "РЦШ ПВАСС" подняли на поверхность тело и передали следственно-оперативной группе.
Для оказания психологической помощи родственникам погибшего на место также прибыл психолог", - добавили в МЧС.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
19.07.2024, 14:52 8446
Глобальный сбой в работе Microsoft: Минцифры сделало заявление
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК сделало заявление в связи с глобальным сбоем в работе операционной системы Microsoft, который вывел из строя аэропорты и IT-сервисы в ряде стран.
На данный момент сбоев в работе критических инфраструктур и государственных IT-сервисов не зафиксировано. Жалобы не поступали, все системы функционируют в штатном режиме. Министерство цифрового развития следит за ситуацией", - сообщили в ведомстве.
Ранее РИА Новости сообщило о сбоях в работе банков, операторов связи и авиакомпаний по всему миру, в частности в США, Германии и Австралии.
По информации австралийского телеканала ABC, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. На этой неделе компания выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе техники на базе Windows, - оно отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, и систему невозможно запустить должным образом", - сообщает агентство.
В CrowdStrike подтвердили, что сбой произошел из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Сейчас специалисты занимаются откатом обновления", - добавили в компании.
Между тем с проблемой столкнулись крупные компании, правительственные учреждения, банки и аэропорты по всему миру. Полеты из-за проблем со связью приостановили 3 американские авиакомпании - United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines, турецкая Turkish Airlines, ирландская Ryanair, индийские SpiceJet и Indigo, немецкая Lufthansa, Scandinavian Airlines, а также аэропорты Берлина, Эдинбурга, Цюриха, Праги, Схипхол в Нидерландах, аэропорт Дели и другие.
В аэропорту Алматы тоже сделали официальное заявление по поводу произошедшего.
Все хорошо. На работу аэропорта это никак не повлияло, мы работаем в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
18.07.2024, 10:29 44591
В результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека
Возбуждено уголовное дело
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Алматы. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате дорожно-транспортного происшествия в Медеуском районе Алматы погибли два человека, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Как проинформировали в дежурной части местной полицейской службы, минувшей ночью водитель автомашины марки "Тойота", следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, принадлежащим частному перевозчику.
В результате аварии скончались двое пассажиров "Тойоты". По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.
17.07.2024, 10:40 88021
В результате страшной аварии на трассе Алматы - Екатеринбург погибли три человека
Фото: ДП Карагандинской области
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Караганда. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 июля около 06.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург в пяти километрах от поселка Аксу-Аюлы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины CHERY TIGGO и автобуса марки VAN HOOL сообщением Красноярск - Шымкент, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
В результате ДТП водитель автомашины CHERY TIGGO и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще три его пассажира и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. На момент ДТП в салоне автобуса находился 51 человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.
В полиции отметили, что оба водителя ранее были остановлены сотрудниками патрульной полиции Карагандинской области и предупреждены о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
17.07.2024, 10:06 89206
Поток воды после сильного дождя снес с трассы грузовик в Алматинской области
Фото: скришоты из видео
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Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автодороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп в Кегенском районе Алматинской области из-за обильных дождей произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах. Поток воды снес с трассы грузовик, сообщили в районном акимате.
В акимате отметили, что для очистки дорог была мобилизована спецтехника из Кегенского, Енбекшиказахского и Уйгурского районов. Грузовик вытащили из грязи. В результате инцидента пострадавших нет.
Как сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол", по состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. На участке организовано дежурство.
16.07.2024, 20:36 108961
В Алматинской области в результате ливня затопило трассу
Произошел перелив воды через проезжую часть в четырех местах
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Конаев. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автомобильной дороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп из-за обильных дождей в низкогорье произошел склоновый сток, что привело к заполнению автодороги и переливу воды через проезжую часть в четырех местах, каждое длиной до 100 метров и высотой до 8-10 см, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".
В двух местах имеются водопропускные трубы, работающие на полную пропускную способность.
На месте перелива мобилизованы силы и средства ДЭУ-91 АОФ ТОО "ҚАЖсервис" для проведения работ по отводу воды и временной установке дорожных знаков. Задействовано пять единиц техники и восемь человек личного состава.
По состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. Организовано дежурство.
16.07.2024, 20:21 109991
В Алматы потушили крупный пожар на барахолке
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 16 июля, в 16.59 силы и средства ДЧС Алматы прибыли на барахолку по повышенному рангу вызова, сообщает пресс-служба ведомства.
Открытым пламенем горели торговые бутики. Из-за позднего сообщения и большой горючей загрузки склада пожар принял развившуюся форму.
Было создано несколько участков тушения пожара, обеспечена бесперебойная подача воды.
В тушении пожара был задействован вертолет "Казавиаспаса" МЧС РК с водосливным устройством. Он выполнил шесть сбросов воды.
Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, площадь пожара составила 1600 кв. м.
16.07.2024, 13:13 121086
Бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота в южном Казахстане
Фото: Акорда
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Шымкент. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез, сообщает агентство "АПК Новости".
Местные власти ввели карантин.
Главный ветеринарно-санитарный инспектор Шымкента выписал представление 9 июля. 15 июля аким города постановил ввести на территориях, где была выявлена инфекция, ограничительные мероприятия. Сообщается, что бруцеллез выявлен у крупного и мелкого рогатого скота на разных территориях, но в одном и том же районе города - Абайском", - пишет агентство.
Ранее, 11 июля, в поселке Кызылсенгир Туркестанской области также был выявлен бруцеллез крупного рогатого скота. На месте были введены ограничительные мероприятия.
Напомним, в феврале в одном из сел Карагандинской области стали массово гибнуть лошади. Местные жители заявили, что животные погибли из-за опасной инфекции - лимфангита.
В июне у КРС в селе Гусаковка Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез.
В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. Тогда ветеринары исключили тяжелые инфекции и назвали причиной гибели животных пищевое отравление. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Также массовый падеж скота из-за эмкара произошел в Западном Казахстане.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
В этом же году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
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