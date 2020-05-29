Причиной аварийной посадки военного самолета в Алматинской области стала техническая неисправность

Талдыкорган. 28 мая. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны завершилось расследование авиационного события, произошедшего с самолетом С-295 военно-воздушных сил Казахстана 4 мая 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Министерства обороны РК, расследование вела специальная комиссия, сформированная по приказу министра обороны, совместно с представителями компании-разработчика самолета - Аirbus Military, а также ТОО "Казахстанская авиационная индустрия".

По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что причиной авиационного события явилась техническая неисправность системы управления колесами передней стойки шасси", - озвучил итоги начальник департамента по надзору за безопасностью полетов государственной авиации РК полковник Кайрат Баймаханов.

В нештатной ситуации, произошедшей из-за невыпуска передней стойки шасси, экипаж предпринял всё необходимое для устранения неисправности. Благодаря грамотным действиям военных летчиков воздушное судно удалось благополучно посадить на аэродроме в Жетыгене.

В составе экипажа были командир воздушного судна майор Женис Зайнулдинов - летчик 1-го класса, имеющий налет более 1700 часов, помощник командира капитана Абылай Ибраев, бортинженер майор Карим Пахирдинов и бортмеханик прапорщик Игорь Карабец.

Решением президента РК - верховного главнокомандующего Вооруженными силами за проявленное мужество и высокий профессионализм экипаж самолета С-295 награжден государственными наградами: майор Женис Зайнулдинов и капитан Аблай Ибраев - орденами "Айбын" II степени, майор Карим Пахирдинов и прапорщик Игорь Карабец - медалями "Жауынгерлік ерлігі ушін".

Отмечены также профессиональные действия наземных служб Вооруженных сил и Комитета по чрезвычайным ситуациям. Заблаговременная подготовка аэродрома "Жетыген" к обеспечению аварийной посадки самолета позволила избежать людских потерь и сохранить дорогостоящую авиационную технику.

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