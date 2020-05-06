Военный самолет совершил аварийную посадку в Алматинской области

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Военно-транспортный самолет С-295 Военно-воздушных сил Казахстана совершил посадку на военном аэродроме в Жетыгене в Алматинской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, передает Kazakhstan Today.

В ходе выполнения планового задания на самолете произошла техническая неисправность в передней стойке шасси. Командир экипажа майор Женис Зайнулдинов - летчик 1-го класса с общим налетом более 1700 часов, помощник командира - капитан Абылай Ибраев, а также бортинженер - майор Карим Пахирдинов предприняли все необходимые действия по устранению неисправности", - сообщили в Минобороны.





В оборонном ведомстве уточнили, что экипаж самолета действовал грамотно в сложившейся нештатной ситуации. Летчикам удалось посадить самолет без передней стойки шасси. Кроме членов экипажа, пассажиров на борту не было.

Профессионально сработали и наземные службы, обеспечивавшие посадку борта. До приземления самолета взлетно-посадочная полоса была обработана пеной", - говорится в сообщении.

Причины технической неисправности в работе воздушного судна, повлекшей отказ шасси, будут установлены. К настоящему часу в Жетыген для расследования авиационного инцидента вылетела специальная комиссия, уточнили в ведомстве.

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