Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Природные пожары тушат в четырех регионах страны, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время на контроле Комитета по чрезвычайным ситуациям находятся факты загораний сухой травы и лесного массива в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областях", - сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, с 3 августа продолжаются работы по ликвидации загорания сухой травы и кустарников в горной местности на участках Арасан, Оркенсай, Куели, Койтас Талдинского сельского округа в Панфиловском районе Алматинской области. Горение наблюдается на крутосклонном участке на нескольких скрытых очагах. Предварительная площадь пожара 472 гектара, из них 17 гектаров - территория гослесфонда. В ночное время суток тушение приостанавливается и возобновляется с наступлением светлого времени суток, проводится окарауливание.

11 августа в 23.35 в Таласском районе Жамбылской области, в 12 километрах от поселка Караой на территории Аккольского ГУ "По охране лесов и животного мира" (4-й класс пожарной опасности), в горной местности произошло загорание сухой травы на предварительной площади 50 гектаров. Пожар локализован в 20.30. В ночное время суток проводится окарауливание. Причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет.

В Костанайской области продолжается тушение загорания сухой травы и лесных околок в Урнекском сельском округе Карабалыкского района (Михайловское управление лесного хозяйства, Карадумское лесничество), загорания лесного массива и сухой травы в 5 километрах от села Баганалы Аулиекольского района (на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства"), загорания сухой травы и болотистой местности на окраине села Тастыозек Карабалыкского района (на территории Михайловского УЛХ), загорания березовых, сосновых околок и сенокосных угодий в 7 километрах от села Талды Бурлинского сельского округа Карабалыкского района (Михайловское УЛХ). Загорания произошли 10, 11 и 12 августа. Площадь и причина пожаров устанавливается. Жертв, пострадавших и угрозы населённым пунктам нет. Тушение продолжается.

Кроме этого, как сообщалось ранее, 12 августа, в 17.26, в Балкантауском сельском округе Каркаралинского района Карагандинской области, в 30 километрах от поселка Егиндыбулак, на территории Бахтинского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка произошло загорание сухой травы с переходом на лесной массив (5-й класс пожарной опасности).

Комитет по ЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и степях в пожароопасный период. В большинстве случаев природные пожары возникают из-за людской небрежности: незатушенного костра, брошенного окурка, поджога мусора, старой травы, тлеющего патронного пыжа, осколка стекла, брошенного на солнечном месте, фокусирующего солнечные лучи как зажигательная линза, и других причин (возгорание от удара молнии, грозового разряда). Поэтому в сухое время года в лесах и степях следует соблюдать особую осторожность при обращении с огнем", - резюмировали в ведомстве.

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