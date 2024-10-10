09.10.2024, 09:19 20346
Продолжается ликвидация степного пожара в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Каркаралинском районе Карагандинской области продолжается ликвидация степного пожара. Напомним, вчера пожарным удалось локализовать возгорание.
В Каркаралинском районе ситуация стабильная, новые очаги горения не обнаружены. Идет окарауливание мест пожара. Уточняется площадь горения", - сообщили в департаменте по ЧС региона.
Во время борьбы с огнем сделано 62 сброса воды общим объемом 112 кубометров.
Спасатели продолжают следить за ситуацией и делают все возможное для скорейшего завершения ликвидации пожара", - отметили в ДЧС.
Как сообщалось ранее, пожар начался 6 октября близ села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Первоначально площадь пожара составляла 3 тыс. га. За сутки площадь пожара увеличилась с 3 тыс. до 35 тыс. га. В ходе тушения пожара пострадали пять человек, один скончался. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября и ликвидировать 8 октября.
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10.10.2024, 08:28 1991
В Акмолинской области с рельсов сошел грузовой поезд
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Кокшетау. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 9 октября, в 17.40 на станции Сурган участка Есиль - Кушмурун произошел сход электровоза и вагонов грузового поезда. Жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
По данным пресс-службы, для устранения последствий схода были подняты восстановительные поезда.
10 октября текущего года в 03.50 по станции Сурган открыто движение для пропуска поездов. Последствия схода оперативно ликвидированы. Были задействованы два восстановительных поезда станций Есиль и Тобол, пять единиц техники и 96 человек. Несмотря на ночное время, работа не останавливалась", - отметили в КТЖ.
На месте происшествия комиссией начато расследование причин схода.
09.10.2024, 14:00 15351
Степной пожар потушили спустя 4 дня в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео МЧС
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Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Возникший 4 дня назад степной пожар в Карагандинской области, ликвидировали, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, рельефной горной, болотистой местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара. Работы по тушению велись как наземным, так и воздушным транспортом", - сообщили в МЧС.
Сегодня проведен аэровизуальный облет. На данный момент ситуация стабильная, новых очагов горения не выявлено.
От огня удалось защитить 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где проживает порядка 1,5 тысячи человек.
Также удалось не допустить распространение огня на территорию лесного фонда Кувского хозяйства в районе села Егиндибулак.
В ходе ликвидации пожара было выполнено 62 сброса воды общим объемом 112 кубометров", - дополнили в МЧС.
Напомним, пожар начался 6 октября близ села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Первоначально площадь пожара составляла 3 тыс. га. За сутки площадь пожара увеличилась до 35 тыс. га. В ходе тушения пожара пострадали пять человек, один из них скончался. Огонь из Карагандинской области перекинулся на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября и ликвидировать 8 октября.
08.10.2024, 16:09 38516
Рабочий попал в реанимацию после взрыва на предприятии в Акмолинской области
Заведено уголовное дело
Фото: ДП Акмолинской области
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Кокшетау. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция расследует несчастный случай на одном из предприятий Акмолинской области, в результате которого рабочий попал в реанимацию, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.
Несчастный случай на одном из ТОО в селе Тасоткель произошел 2 октября около 17.00.
Пострадавший производил сварочные работы с прицепом колесного трактора К-700. После завершения работы он решил срезать крышку металлической 200-литровой бочки для хозяйственных нужд. В это время произошел взрыв, из-за скопившихся внутри бочки газов.
Со множеством серьезных травм 37-летний рабочий поступил в реанимацию центральной районной больницы.
Полиция начала досудебное производство, проведены следственные действия, изъята документация по технике безопасности с направлением письма в РГУ "Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области" для назначения проверки. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
08.10.2024, 15:16 40066
МЧС: Пожар в Павлодарской области ликвидирован, в Карагандинской - локализован
Фото: Кадр из видео МЧС
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Павлодар. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Природный пожар в Павлодарской области ликвидирован, в настоящее время устанавливается его площадь, сообщил в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС степной пожар в Карагандинской области к настоящему времени удалось локализовать. Площадь устанавливается.
Напомним, 6 октября пожар начался близ села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Ожоги получили 4 человека, один из них скончался. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября.
За сутки площадь пожара только по Карагандинской области увеличилась с 3 тыс. до 35 тыс. га.
08.10.2024, 08:47 50471
В Карагандинской области продолжают тушить крупный степной пожар
Фото: скриншот из видео МЧС
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Караганда. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Каркаралинском районе Карагандинской области продолжают тушить крупный степной пожар. По словам акима района Адильжана Аргынова, угрозы населенным пунктам нет.
В селе Теректы развернут оперативный штаб с участием вице-министра по ЧС. Принимаются все меры по ликвидации пожара. Хватает сил и средств. ГСМ полностью обеспечивается. Спасателям доставляют еду и воду. В настоящее время информации о потерях скота нет. Мы находимся в контакте со всеми фермерами", - сказал Адильжан Аргынов.
Сообщается, что площадь пожара составляет 35 тыс. га.
Он отметил, что вся работа под контролем штаба. Спасатели работают круглосуточно, но тушение пожара осложняется сильным, порывистым ветром.
По данным МЧС, в ликвидации задействованы около 400 человек, более 60 единиц техники, а также воздушные суда МЧС и Минобороны РК. Воздушными судами осуществлено 30 сбросов в общем количестве более 50 тонн воды.
Напомним, пожар также охватил Павлодарскую область. На приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей общая площадь пожара предварительно составила 45 тыс. га. Вчера пожарные локализовали пожар в Павлодарской области на предварительной площади 10 тыс. га.
07.10.2024, 20:08 67611
Площадь степного пожара в Карагандинской области выросла до 35 тыс. га
Фото: ДЧС ВКО
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Караганда. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В МЧС РК представили информацию о степном пожаре в Карагандинской области на 18.30. По информации ведомства, принимаются все необходимые меры по тушению природного пожара.
Угрозы населенным пунктам Айыр, Шоптыкол, Кызылшилик, Атантай, Теректы нет. Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеисов находится в Карагандинской области", - сообщили в МЧС.
Продолжают работу полевые штабы пожаротушения, где находится руководство ДЧС регионов.
В Карагандинской области на открытой территории горит сухая трава на предварительной площади 35 тыс. га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара.
В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС и МИО Карагандинской области в количестве 386 человек, 64 единицы техники, воздушные суда МЧС и МО РК. Силы и средства, задействованные на тушение природного пожара, разделены на четыре боевых участка. Воздушными судами осуществлено 30 сбросов в общем количестве более 50 тонн воды", - сообщили в министерстве.
Дополнительно наращиваются силы и средства Национальной гвардии, Кувского лесничества, МИО, ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей, воинской части 52859 МЧС РК.
В Каракаралинском районе подготовлены две единицы подвижных пунктов питания, обеспечение продовольственного и вещевого снабжения. Также работает телефон горячей линии в ДЧС Карагандинской области 8 721 2 51 72 23.
На приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей общая площадь пожара предварительно составила 45 тыс. га.
Ранее сообщалось, что на территории Баянаульского района Павлодарской области локализовали степной пожар площади 10 тысяч гектаров.
Напомним, 6 октября пожар начался близ села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области.
07.10.2024, 17:09 71141
В Павлодарской области локализовали степной пожар
Фото: МЧС
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Павлодар. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Баянаульского района Павлодарской области локализовали степной пожар на площади 10 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В настоящее время проводятся работы по ликвидации локальных очагов возгорания", - проинформировали в ведомстве.
По данным МЧС, в локализации пожара было задействовано 236 человек, 42 единицы техники, 2 воздушных судна и 3 беспилотных летательных аппарата.
Всего произведено 29 сбросов объемом 64 тонны воды", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 6 октября пожар начался близ села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области.
По последним данным, площадь степенного пожара в Карагандинской области выросла предварительно до 21 тысячи гектаров.
07.10.2024, 16:19 72186
Площадь пожара в Карагандинской области увеличилась в 7 раз за сутки - ДЧС
Фото: Depositphotos
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Караганда. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь степенного пожара в Карагандинской области выросла предварительно до 21 тыс. га, сообщили в региональном ДЧС.
По состоянию на 15.00 площадь степного пожара бушующего в Карагандинской области по предварительным данным составляет 21 тыс. га, сообщили в областном ДЧС.
Всего задействованы 401 человек (МЧС, ДЧС, ПДФ и др) 68 единиц техники, 3 беспилотных летательных аппарата и 2 вертолета МИ-8", - рассказал пресс-секретарь ведомства.
Стоит отметить, что 21 тыс.га, это площадь территории, охваченной пожаром только по Карагандинской области. Сегодня стало известно, что огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Сообщалось, что ориентировочно площадь пожара составляет около 6 тыс. га.
Напомним, 6 октября пожар начался близ села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Ожоги получили 4 человека, один из них скончался.
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