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Продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения в Махтааральском районе Туркестанской области

06.05.2020, 11:38 7156
Туркестан. 6 мая. Kazakhstan Today - Прибывшие дополнительные силы и средства МВД проводят работы по ликвидации последствий ЧС в Махтааральский район Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
 

Днем 5 мая для ликвидации последствий ЧС на территорию Туркестанской области прибыли дополнительные силы и средства департаментов ЧС по городу Шымкенту (21 человек, 10 единиц техники, мотопомп), Жамбылской (50 человек, 27 единиц техники, плавсредств, мотопомп) и Кызылординской областей (45 человек, 21 единица техники, плавсредств и мотопомп) в составе 116 человек личного состава, 58 единиц техники, плавсредств и мотопомп. Кроме того, утром 6 мая выдвинулись дополнительные силы и средства в количестве 6 прицепных мотопомп с личным составом из ДЧС Шымкента и Туркестанской области", - сообщили в Комитете по ЧС.

 
Силы и средства воинской части Национальной гвардии из Алматы (160 человек, 15 единиц техники) после передислокации ночью в Шымкент находятся в пути следования. 
 
Общее количество приданных сил и средств МВД составляет 335 человек личного состава, 112 единиц техники, плавсредств и мотопомп. 
 
Вечером 5 мая прибывшие силы и средства КЧС из Шымкента, Кызылординской и Жамбылской областей развернули лагерь для размещения спасателей. 
 

За минувшие сутки прибывшими силами ДЧС Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкента было откачано около 2 млн кубометров воды. В населенных пунктах Когалы, Нурлы жол, Фердоуси, Ырысты, Каракыр, Оргебас была укреплена дамба протяженностью 15 километров, уложены 85 600 мешков с песком. Дополнительно привлеченная инженерная техника расположена в палаточном городке в поселке Мырзакент. Каждые 2 часа проводится мониторинг уровня воды, постоянно держится на контроле оперативного штаба. Подготовлена ситуационная карта зон подтопленных участков и населенных пунктов, которые находятся под угрозой", - сообщили в КЧС. 

 
Оперативный штаб расположен в населенном пункте Мырзакент в здании районного акимата. В штабе работают представители КЧС и Национальной гвардии МВД РК, ПС КНБ РК, ДЧС Туркестанской области, департамента полиции Туркестанской области. 
 
В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 986 человек, 180 единиц техники и 9 плавсредств министерств внутренних дел, обороны и местных исполнительных органов. В работах по ликвидации участвуют спасатели, полицейские, военнослужащие, сотрудники местных исполнительных органов, волонтеры.
 

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