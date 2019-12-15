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Пьяный водитель сбил трёх пешеходов в Алматы

14.12.2019, 10:27 14176
Пьяный водитель сбил трёх пешеходов в Алматы
Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - Вчера в Алматы по вине пьяного водителя произошло ДТП, в котором пострадали три человека, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы департамента полиции города Алматы, авария произошла на пересечении улиц Пушкина и Маметовой, около Центральной мечети. Установлено, что 44-летний водитель автомашины "Range Rover", находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с тремя автомашинами, после чего сбил трех пешеходов. 
 
"В настоящее время он находится на стационарном лечении под охраной сотрудников полиции. По выходе из больницы будет избрана мера пресечения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Алматы и расследуется Следственным управлением ДП города Алматы. В рамках досудебного расследования будут назначены и проведены соответствующие экспертизы", - прокомментировали в пресс-службе. 
 
Напомним, этим летом в Павлодаре пенсионер сбил трех человек, чинивших автомобиль, двое из них погибли.
 

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