Пьяный водитель сбил трёх пешеходов в Алматы

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - Вчера в Алматы по вине пьяного водителя произошло ДТП, в котором пострадали три человека, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции города Алматы, авария произошла на пересечении улиц Пушкина и Маметовой, около Центральной мечети. Установлено, что 44-летний водитель автомашины "Range Rover", находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с тремя автомашинами, после чего сбил трех пешеходов.

"В настоящее время он находится на стационарном лечении под охраной сотрудников полиции. По выходе из больницы будет избрана мера пресечения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Алматы и расследуется Следственным управлением ДП города Алматы. В рамках досудебного расследования будут назначены и проведены соответствующие экспертизы", - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, этим летом в Павлодаре пенсионер сбил трех человек, чинивших автомобиль, двое из них погибли.

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