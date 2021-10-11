Пять человек погибли в результате аварии в ВКО

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ОКТЯБРЯ - В результате аварии в ВКО погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября. Около часа ночи 45-летний водитель автомобиля "Лада", следуя из села Карауыл в село Саржал Абайского района Восточно-Казахстанской области, на 152-м километре трассы не справился с управлением.

Автомобиль опрокинулся. Погибли пять человек. Сам водитель и четверо его пассажиров в возрасте 39, 36, 35 и полутора лет от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте. Еще один 35-летний пассажир доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Начато досудебное расследование по статье 345 (часть 4) Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил дорожного движения лицами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).



