Пять человек погибли в результате столкновения легковушки с ЗИЛом в Западном Казахстане

Уральск. 16 августа. Kazakhstan Today - Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с ЗИЛом в Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло 15 сентября, в 12.35, на трассе Уральск - Атырау. В результате трое мужчин 36 лет, 34 лет и 20 лет, а также две женщин 48 лет и 43 лет от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще один человек получил травмы, пишет "Мой город"

Как рассказал заместитель начальника МПС ДП ЗКО Манарбек Нажиев, легковой автомобиль ехал со стороны Атырау, ему навстречу двигался ЗИЛ.

Автомашина ЗИЛ ехала в южном направлении и при маневре не пропустила встречный автотранспорт... Вследствие ДТП водитель и 4 пассажира легкового авто погибли. Водитель ЗИЛа находится в районной больнице", - сообщил Манарбек Нажиев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, вечером 15 сентября на перегоне Аксенгир - Шамалган в Алматинской области произошло столкновение пассажирского поезда с рейсовым автобусом №456 Алматы - Каскелен (марки "Setra"). В результате происшествия водитель автобуса погиб. Также пострадали находившиеся в автобусе женщина и двое детей - 2014 и 2016 годов рождения. Их состояние тяжелое.

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