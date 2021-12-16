Пыльная буря в Мангистау: закрыт участок автодороги Доссор - Актау

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МАНГИСТАУ. 15 ДЕКАБРЯ - Мангистау вновь накрыла пыльная буря, в связи со значительным ухудшением видимости закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам водителей, плохая видимость наблюдается за пределами Актау. В частности, на подъезде к Жетыбаю движение затруднено из-за пыльной бури, сообщает lada.kz

Аналогичная ситуация на автодороге Жетыбай - Шетпе.

В службе спасения ранее предупреждали, что 15 декабря в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий временно закрыт участок автомобильной дороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау, с 705-го по 743-й километры.

В полиции сообщили, что наряды полиции дежурят со стороны Шетпе и Жетыбая. Дорога полностью патрулируется.

Мангистауский областной филиал "КазАвтоЖол" предупреждает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в области, сильным ветром, пыльными бурями и ограничением видимости на автомобильных дорогах республиканского значения области следует соблюдать осторожность.





В ведомстве призвали водителей в этот период без крайней необходимости не выезжать на дальние расстояния.











