Рабочие погибли в филиале АО "ТНК "Казхром"

Оставленные подрядчиком на поле ворота не были закреплены

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Актау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Незакрепленные футбольные ворота упали на девочку в Актау и рассекли ей пол-лица.





О происшествии написал в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.





По его словам, несчастный случай произошел 24 октября в одном из дворов второго микрорайона.





Подрядчик спилил всю конструкцию футбольного поля, начиная от забора, заканчивая самими воротами, которые потом так и оставили валяться на земле, не закрепив ничем. И вот, 24 октября в 18.00 часов дети решили сыграть в футбол, подняли ворота, поставили на свои места, и начали играть. Не прошло и пяти минут, как одни из ворот упали прямо на голову двенадцатилетней девочки. К счастью, благодаря усилиям детских врачей, девочка осталась жива", - написал блогер.













Сейчас девочка находится в травматологии, у нее сотрясение головного мозга.





Он подчеркнул, что с момента происшествия прошло уже 4 дня, полиция, упрздрав и органы опеки в курсе данной ситуации, однако футбольные ворота так и лежат на поле незакрепленные уже две недели, а монтаж поля не закончен.





Как вы сами видите, девочке зашили пол-лица, к сожалению, без должной реабилитации и помощи, эта травма на лице двенадцатилетней девочки может остаться на всю жизнь, не говоря уже о психологической травме", - написал Сарсенбаев.





Он выразил сомнение, что подрядная организация, которая является косвенным виновником трагедии, добровольно возместит все расходы по реабилитации девочки и обратился к казахстанцам с просьбой помочь семье девочки.





Напомним, 11 октября восьмилетняя школьница в Атырау попала в больницу с ушибом головного мозга. На девочку упали футбольные ворота. В августе в Астане 10-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали ворота. После трагедии управление образования столицы дало задание проверить все спортивные площадки и школьный инвентарь. Похожая ситуация произошла в июне прошлого года в Актау, где 16-летний подросток после падения на него футбольных ворот впал в кому, а затем скончался.



