Раненый при задержании на Каспии гражданин Азербайджана скончался в Казахстане

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Трое граждан Азербайджана были ранены при задержании пограничниками в территориальных водах Казахстана. Один из них скончался, передает Kazakhstan Today.

По информации Пограничной службы КНБ, 30 апреля в Каспийском море казахстанскими пограничниками было задержано маломерное судно типа "байда" с 4 гражданами Азербайджана на борту. Задержание происходило ночью, в 03.55, в 30 милях к югу от мыса Ракушечный", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ведомстве отметили, что, несмотря на команды экипажа пограничного катера остановиться, нарушители государственной границы не отреагировали и опасно маневрировали перед пограничным катером на большой скорости, создавая угрозу столкновения. Погоня за нарушителями длилась 1 час 40 минут. Для принудительной остановки судна пограничники применили оружие в строгом соответствии с требованиями закона РК "О Государственной границе РК".

Из огнестрельного оружия произведены 25 предупредительных выстрелов в воздух, 87 выстрелов по курсу следования и 185 выстрелов по двигателям судна нарушителей. В результате применения оружия трое нарушителей получили ранения. При задержании пострадавшим была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принятые меры, по прибытии на берег врачами скорой помощи была констатирована смерть одного из задержанных", - проинформировали в пресс-службе.

Сообщается также, что сегодня утром тело погибшего было передано азербайджанской стороне.

Между тем в отношении задержанных в настоящее время компетентными органами РК проводятся следственные мероприятия по факту нарушения государственной границы по части 1 статьи 392 Уголовного кодекса РК.

ПС КНБ РК сообщает, что в 2017 году трое из четырех задержанных браконьеров уже были осуждены за подобное нарушение на 6 месяцев лишения свободы в соответствии с законодательством РК", - отметили в пресс-службе.

Полная информация о данном инциденте направлена азербайджанской стороне. Вместе с тем казахстанская сторона выражает озабоченность увеличением фактов нарушений государственной границы РК гражданами Азербайджана. С 2017 года и по настоящее время задержан 41 гражданин АР, из них 33 осуждены.

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