Разрыв газопровода в РФ: ограничений по поставке газа в ЗКО не было

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today -Подача газа с Оренбургского ГПЗ была прекращена, но к 15.19, работа по перенаправлению ресурсов с МГ Средняя Азия - Центр на казахстанский участок МГ "Союз" и МГ "Оренбург - Новопсков была уже завершена, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

В ведомстве подчеркнули, что никаких ограничений по поставке товарного газа в ЗКО не было, все объекты газотранспортной системы, а также объекты тепло и энергоснабжения работают в штатном режиме.

Напомним , 23 февраля, в 07.37, обнаружено падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург - Новопсков (ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург"). В 07.57 персоналом отключен участок 51-й - 123-й километры газопровода Оренбург - Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу "Союз". В результате инцидента Россия приостановила транзит газа в Казахстан.

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