Оренбург. 23 февраля. Kazakhstan Today - Россия приостановила транзит газа в Казахстан из-за разрыва на газопроводе "Союз", передает Kazakhstan Today.

23 февраля, в 07.37, обнаружено падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург - Новопсков (ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург"). В 07.57 персоналом отключен участок 51-й - 123-й километры газопровода Оренбург - Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу "Союз", - сообщили в Минэнерго РФ.

По информации ведомства, в 08.30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода. Персонал отключил участок газопровода от нулевого до 123 километра газопровода "Союз". При этом был прекращён транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан.

Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с возгоранием газа. Пострадавших нет. Происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России", - заключили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства