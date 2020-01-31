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Ребенок и четыре женщины пострадали при взрыве газового баллона в Темиртау

30.01.2020, 16:36 7696
Темиртау. 30 января. Kazakhstan Today - В Темиртау вблизи центрального рынка в автоприцепе взорвался газовый баллон, передает Kazakhstan Today.
 

Обнаружено горение открытым пламенем торгово-автомобильного прицепа, установленного вблизи главного корпуса центрального рынка. В результате взрыва газовоздушной смеси пострадало пять человек: четыре женщины и четырехлетний ребенок", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

 
Всех пострадавших госпитализировали с термическими ожогами лица, тела и нижних конечностей.
 
 

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