Ребенок и четыре женщины пострадали при взрыве газового баллона в Темиртау

Темиртау. 30 января. Kazakhstan Today - В Темиртау вблизи центрального рынка в автоприцепе взорвался газовый баллон, передает Kazakhstan Today.

Обнаружено горение открытым пламенем торгово-автомобильного прицепа, установленного вблизи главного корпуса центрального рынка. В результате взрыва газовоздушной смеси пострадало пять человек: четыре женщины и четырехлетний ребенок", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Всех пострадавших госпитализировали с термическими ожогами лица, тела и нижних конечностей.

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