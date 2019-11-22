Семь человек пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Восточном Казахстане

Последствия взрыва в Аягозе

Усть-Каменогорск. 21 ноября. Kazakhstan Today - В частном доме Аягоза взорвался газовый баллон, пострадали семь человек, в том числе четверо детей, передает Kazakhstan Today.

20 ноября, в 20.50, в частном жилом доме в городе Аягозе Восточно-Казахстанской области произошёл взрыв 5-литрового газового баллона, в результате которого обрушились потолочные перекрытия и стены. В больницу доставлены 7 пострадавших, из них четверо детей. Двое взрослых находятся в реанимационном отделении. Причины взрыва газового баллона уточняются", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Похожий случай произошел в Кызылорде.

20 ноября, в 18.37, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве газового баллона в частном жилом доме в микрорайоне Байтерек Кызылорды. По прибытии пожарных подразделений установлено, что из-за неисправности редуктора газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением стен и горением. Огнеборцы из очага пожара вынесли два газовых баллона", - проинформировали в ведомстве.

С ожогами госпитализированы хозяин дома, 1993 года рождения, и его супруга, 1995 года рождения.

Принятыми мерами пожар локализован в 20.34 и ликвидирован в 20.43. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Предварительная причина пожара - утечка газа из редуктора газового баллона.

К тушению пожара были привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Кызылординской области.

Напомним, ранее в Туркестане из-за взрыва газового баллона в автомобиле загорелась кровля гостиницы

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