24.03.2023, 14:17 32126
Режим ЧС объявили в Риддере
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Риддер. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, сообщил на своей странице в соцсетях аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.
Есть большие недостатки в работе ТЭЦ города, новый собственник компания RNGK с января не проявил никакой активности. За прошедший период образовалась задолженность свыше трех миллиардов тенге, есть серьезные проблемы с поставками мазута, угля, электроэнергии, с оплатой труда тем компаниям, которые с ноября взяли на себя и провели экстренные ремонтно-восстановительные работы. Зафиксировано 67 остановок на ТЭЦ. Несколько дней назад произошел пожар на 4 и 5 котлах высокого давления, сгорела кабельно-проводниковая продукция, произошел взрыв мелкодисперсной пыли на тракте подачи угля", - сообщил аким.
По его словам, руководство области вынуждено взять все управление станции на себя, чтобы обеспечить эффективную работу в режиме, который позволит довести до логического завершения отопительный сезон.
Единственный выход - приобретение ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность, мы работаем в этом направлении в соответствии с законодательством, и надеюсь, что достигнем позитивных результатов", - заявил аким.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.
В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.
17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги.
Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария. После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.
Генпрокуратура по результатам проверки установила на ТЭЦ свыше 240 нарушений законодательства.
новости по теме
24.03.2023, 15:37 29146
Грузовой поезд сошел с рельсов в Алматинской области
Жертв и пострадавших нет
Рассказать друзьям
Конаев. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На станции Копа в Алматинской области сошел с рельсов грузовой поезд из Беларуси, сообщили в пресс-службе "Казахстан темір жолы".
23 марта в 12.20 на станции Копа Алматинской области при следовании грузового поезда произошел сход с рельсов 4 вагонов с контейнерами. Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов", - сообщается на сайте компании.
Для расследования причин случившегося в КТЖ создана комиссия.
В декабре в Карагандинской области с рельсов сошли 19 грузовых вагонов.
В январе на железнодорожной станции Манкент в Туркестанской области сошел с рельсов товарный поезд. Из-за резкого торможения несколько вагонов упали на бок.
24.03.2023, 11:49 36601
В Минэнерго прокомментировали очередную аварию на ТЭЦ Риддера
23 марта на ТЭЦ произошел хлопок угольной пыли и разрушение ограждающих конструкций
Фото: акимат Риддера
Рассказать друзьям
Риддер. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия расследует технологическое нарушение, ставшего причиной хлопка угольной пыли на ТЭЦ Риддера 23 марта, сообщает Министерство энергетики Республики Казахстан.
По информации ведомства, 23 марта в 7.50 на "Риддер ТЭЦ" в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров. Подача угля в котлы восстановлена в 13.00.
На место незамедлительно выехало руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Согласно приказу комиссией проводится расследование технологического нарушения. В состав комиссии вошли представители комитета, "Риддер ТЭЦ" и технический эксперт. Результаты расследования будут готовы в течение 10 рабочих дней", - уведомили в Минэнерго.
В пресс-службе рассказали, что в настоящее время на ТЭЦ в работе два котла из шести. На остальных четырех котлах проводятся ремонтные работы по устранению дефектов. Температура теплосети составляет 35-45 градусов при графике 70-46 градусов.
23 марта в акимате Риддера прокомментировали выброс черного дыма на ТЭЦ.
Сегодня утром из-за скопления пыли произошел выброс на тракте топливоподачи. Риддерцев напугали черные клубы дыма, но на самом деле ничего страшного не произошло, пострадавших и серьезных повреждений на станции нет. Два котла работают в штатном режиме, один находится на ТО, еще два выведены на ремонт", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 22 марта на ТЭЦ Риддера произошло возгорание двух котлов. Как заявил аким ВКО Даниал Ахметов, новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
17 марта на ТЭЦ Риддера два котла вышли из строя. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги.
Как сообщалось ранее, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
24.03.2023, 10:56 37911
В разных районах Алматы пожарные ликвидировали восемь очагов горения сухой травы
Фото: ДЧС Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За текущие сутки пожарные ликвидировали 8 очагов горения сухой травы и камыша в Алатауском, Бостандыкском, Наурызбайском, Турксибском районах Алматы.
По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, 23 марта с 16.20 силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова на склоне горы в Бостандыкском районе, микрорайон Ерменсай, по улице Бактыгереева. По прибытии пожарных расчетов обнаружено загорание сухостоя, охватившее площадь в 2 гектара.
Из-за ветра в горах создавалась угроза распространения по склону в сторону жилых домов. Принятыми оперативными мерами удалось локализовать горение сухостоя с помощью шанцевого инструмента и ранцевых огнетушителей, несмотря на невозможность применения пожарной автотехники на крутых склонах. Принятыми мерами возгорание ликвидировали в 18.31", - проинформировали в ДЧС.
Сообщается, что удалось отстоять, защитить дома и яблоневый сад. Было задействовано 24 человека личного состава и 5 единиц техники.
В связи с началом пожароопасного периода просим жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. Виновные лица несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, осенью прошлого года лесные пожары охватили Костанайскую и Восточно-Казахстанскую области. В Костанайской области лесной пожар удалось ликвидировать лишь спустя 8 дней. Комиссия склоняется к версии, что пожар в Костанайской области был не природного происхождения. Общая площадь горения с момента возникновения составила 43 тысячи гектаров. Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.
В начале сентября крупные пожары произошли также в нескольких лесничествах Восточно-Казахстанской области. Огонь уничтожил свыше 10 тысяч гектаров лесостепных массивов. Ущерб составил свыше миллиарда тенге.
После крупных ЧП премьер-министр Алихан Смаилов поручил в три раза увеличить парк вертолетов для тушения пожаров.
23.03.2023, 20:20 65076
Рыбаки обнаружили мину на озере в Кокшетау
Мина оказалась учебной
Фото: ДП Акмолинской области
Рассказать друзьям
Кокшетау. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 23 марта рыбаки на озере Копа в Акмолинской области нашли мину и сообщили в полицию, сообщает департамент полиции Акмолинской области.
В полицию Кокшетау поступила информация от рыбаков, что на озере Копа обнаружена мина ТМ -62.
Специалисты-взрывотехники установили, что мина учебная, информирует департамент полиции Акмолинской области.
23.03.2023, 13:58 75481
Массовое отравление участников республиканской олимпиады произошло в Шымкенте
Рассказать друзьям
Шымкент. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский блогер Ильяс Мынжасаров сообщил о массовом отравлении участников республиканской олимпиады по естественно-математическим направлениям, которая проходит в Шымкенте.
По словам блогера, большинство участников олимпиады были размещены в университете имени Мухтара Ауэзова.
Наблюдается массовое отравление участников олимпиады. 15 человек забрала скорая помощь. Его соседа по общежитию забрали сегодня в 3 часа ночи. "Дарын" проигнорировал этот факт и не стал переносить олимпиаду. В итоге кто-то писал в болезненном состоянии, а те, кто попали в скорую, просто пропустили олимпиаду", - написал Мынжасаров в Facebook.
В комментариях к посту пресс-секретарь Министерства просвещения написала, что к концу дня 21 марта у 12 детей из 904 участников олимпиады появились симптомы недомогания, связанные с повышением температуры, нарушением функции кишечно-желудочного тракта.
После осмотра медиками скорой помощи было принято решение о транспортировке детей в инфекционную больницу города Шымкента. Сейчас состояние детей стабилизировалось. Санитарно-эпидемиологической службой города выясняются причины возникновения ситуации. Дети находятся под наблюдением медицинских работников, в том числе министерства. Оргкомитетом олимпиады оказывается психологическая поддержка данным участникам. Рабочей группой тщательно будет изучен каждый вопрос. Ситуация находится на личном контроле министра просвещения", - сообщила пресс-секретарь ведомства.
23.03.2023, 13:38 76471
В поселке Кобда Актюбинской области из тринадцати домов откачивают талую воду
Синоптики предупреждают об угрозе резкого подъема уровня рек в Актюбинской и Карагандинской областях
Фото: Акимат Актюбинской области
Рассказать друзьям
Актобе. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Кобда Актюбинской области продолжаются работы по откачке воды из 13 жилых домов, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Всего, по информации МЧС, в Актюбинской области за сутки откачано 70 500 кубометров талой воды.
Ранее эвакуированные 12 человек находятся в пунктах временной эвакуации, 79 человек - у родственников. 365 человек вернулись в свои жилища. Ранее отогнанные сельскохозяйственные животные и птицы возвращены в подворья", - рассказали спасатели, отметив, что ситуация находится на постоянном контроле.
Тем временем синоптики предупреждают об угрозе подтопления в Актюбинской и Карагандинской областях.
В период с 24 по 26 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский, Уилский, Алгинский и район Актобе) и Карагандинской (Шетский, Актогайский) областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны резкие подъемы уровней воды на реках и разливы", - говорится в сообщении Казгидромета.
Напомним, в поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов.
Дополнено 23.03.2023, 15.15
По информации МЧС, на реках Карагандинской области начаты взрывные работы, паводковая обстановка по области стабильная.
Продолжаются работы по вывозу снега, по области вывезено 2 млн.238 тыс.м3 снега. Проведена нарезка 135 км водоотводящих траншей, очищено 185 км каналов и арыков. С 22 марта нарезка и взрывные работы на реках проведены на семи участках в Бухар-Жырауском районе в поселке Ботакара, Мустафина, селе Жастлек, селе Петровка и Темиртау на площади 3390 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
23.03.2023, 11:57 78421
Специалисты рассказали о причинах чреды землетрясений в разных частях света
Всего каждый год происходит более 20 тысяч землетрясений, то есть около 55 в день
Рассказать друзьям
Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты подтверждают, что сейсмические процессы могут активизироваться временно и это нормальное явление.
После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля сообщения о подземных толчках в разных частях света участились. В минувшие выходные трясло разные регионы планеты, в частности Магаданскую область (5,1), Аляску (5,4) и турецкую провинцию Кахраманмараш (4,3), пострадавшую в результате февральского катаклизма, сообщает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на территории Афганистана 21 марта. Подземные толчки ощутили жители Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.
Но основной удар пришелся по Пакистану. Официальные лица заявили, что девять человек погибли в результате обрушения зданий на северо-западе страны. Из них пятеро мужчин, две женщины и двое детей.
18 марта землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на западе Эквадора. Толчки чувствовалось в нескольких провинциях страны. Погибли не менее 14 человек.
По данным местных СМИ, колебания земной поверхности привели к разжижению грунта, который стал вести себя не как твердое тело, а как плотная жидкость или флюид. Подобное явление отмечали и ранее, в том числе во время эквадорского землетрясения 2016-го (магнитуда 7,8).
Почему трясет чаще
Специалисты объясняют, что сейсмические процессы действительно могут временно активизироваться, но это нормальное явление.
По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, существует гипотеза о сейсмических циклах с периодичностью примерно 50 лет. Так, серию мощных подземных толчков фиксировали в период с 2004-го по 2011-й. А до этого сразу несколько землетрясений, в том числе с магнитудой выше девяти, произошло в 50-х годах двадцатого века.
Пока непонятно, есть ли здесь закономерность или это просто стечение обстоятельств. Сильнейшие землетрясения фиксируют более ста лет. Тем не менее это не такой большой срок, чтобы говорить о каких-то циклах. И ранняя статистика есть далеко не по всему земному шару", - отметил ученый.
Чем вызвана такая периодичность, неясно. Некоторые ученые пытаются объяснить усиление землетрясений приливными явлениями - когда на земную кору воздействуют другие небесные тела. Однако убедительных доказательств тому нет.
Говоря о событии в Эквадоре, Шебалин указывает: это довольно сильное землетрясение, однако его нельзя назвать чем-то необыкновенным. Латиноамериканская страна находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца - самого сейсмоактивного региона планеты.
Геофизик подчеркивает, что подземные толчки в Эквадоре не имеют никакой связи с катастрофой в Турции и Сирии.
Полсотни в день
Геологическая служба США признает, что в последние годы в статистику попадает все больше землетрясений. Но не потому, что их число действительно растет. Причина - в повышении технических возможностей науки, в частности в увеличении количества сейсмических приборов.
Кроме того, "в результате развития сферы коммуникаций и повышенного интереса к стихийным бедствиям общественность сегодня узнает о землетрясениях быстрее, чем когда-либо прежде", отмечается на сайте организации.
По данным американского ведомства, обладающего наиболее развитой сетью сейсмических датчиков в мире, за последний год (с 21 марта 2022-го по 20 марта 2023-го) произошло 16 землетрясений магнитудой выше семи, из них пять - выше 7,5. Турецкие подземные толчки - самые мощные (7,8).
При этом за предыдущий аналогичный период зафиксировали 13 событий с магнитудой больше семи. Четыре из них превысили отметку 7,5, а два - одно в районе Аляски, другое вблизи Южных Сандвичевых островов - перевалили за восемь.
Это примерно соответствует ожиданиям сейсмологов: в среднем ежегодно фиксируют по 15 землетрясений магнитудой семь и одно магнитудой восемь.
С начала ХХI века количество сильных землетрясений не только не растет, но и немного снижается. За последние десять лет зарегистрировали 140 подземных толчков магнитудой больше семи, а за период 2003-2013 годов - 162.
Наиболее экстремальные явления также случаются реже. С 2013 года отмечено девять землетрясений магнитудой больше восьми, за предыдущий аналогичный период - 16.
Всего каждый год происходит более 20 тысяч землетрясений, то есть около 55 в день. Если эти геологические процессы не приводят к человеческим жертвам, массмедиа, как правило, не обращают на них внимания.
Напомним, минувшей ночью жители юга Казахстана почувствовали толчки от землетрясения, произошедшего в Таджикистане. Сейсмологи зарегистрировали несколько афтершоков.
23.03.2023, 09:28 64071
Сразу пять землетрясений зарегистрировали казахстанские сейсмологи с начала дня
Рассказать друзьям
Алматы. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК с утра 23 марта зарегистрировано пять землетрясений. На юге Казахстана ощущались толчки.
Первое землетрясение произошло в 2.07 по времени Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения - 14.1; магнитуда MPV - 6.5; глубина - 25 км.
При этом сообщается, что в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области ощущались толчки в 2-3 балла.
Как сообщает издание "Отырар", некоторые жители Шымкента глубокой ночью покинули дома и переждали на улице.
По информации издания uznews.uz, в Ташкенте и ряде городов Узбекистана ощущались сильные толчки в 5 баллов.
Следующее землетрясение зарегистрировано в 5.03. Эпицентр землетрясения был расположен в 209 километрах на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 8.7; магнитуда MPV - 4.0; глубина - 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
В 6.27 в 724 километрах от Алматы на территории Таджикистана произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.4. Энергетический класс землетрясения 9.9; глубина - 10 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
В 7.53 на границе Таджикистана и Кыргызстана в 710 километрах от Алматы зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.6. Энергетический класс землетрясения - 9.8; глубина - 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
В 8.53 в 723 километрах от Алматы на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5.1. Энергетический класс землетрясения 11.5; глубина - 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Накануне в Шымкенте и Таразе ощущались подземные толчки от землетрясения в Афганистане.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Подземные толчки в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
19 марта землетрясение произошло в Эквадоре. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны. Стихия унесла жизни не менее 14 человек.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге.
Читаемое
25.03.2023, 09:47Представлены итоги выборов в маслихат Астаны и Алматы 18.03.2023, 14:26227091В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 19.03.2023, 10:51197901Очередная авария на ТЭЦ Риддера: жителям обещают сделать перерасчет 18.03.2023, 14:03190846Жителя Кызылорды задержали за незаконный отстрел сайги 18.03.2023, 10:20172576Глава МЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область 20.03.2023, 09:20164926Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана 18.03.2023, 14:26227091В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 15.03.2023, 14:26212141Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 14.03.2023, 19:03210361Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 16.03.2023, 19:02208501Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 14.03.2023, 16:53207126Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?