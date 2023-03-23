Очередная авария на Риддерской ТЭЦ: произошло возгорание двух котлов  

Фото: Instagram/akimatridder

Рассказать друзьям

Риддер. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Возгорание на двух котлах произошло на ТЭЦ Риддера. Аким области Даниал Ахметов винит в очередной аварии руководство станции.





Сегодня провел внеочередное выездное совещание на "Риддер ТЭЦ", где произошло возгорание на 2 котлах. К счастью, удалось избежать жертв и значительных разрушений, в работе находятся два котлоагрегата, на разогреве еще два, температурный режим в городе снижен незначительно, и уже к вечеру он будет восстановлен", - сообщил аким ВКО на своей странице в Instagram .









По словам Ахметова, новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.





С января они не вкладывают средства ни в ремонт оборудования, ни в погашение дебиторской задолженности, и все это только усугубляет ситуацию", - отметил аким.





Он подчеркнул, что на нового собственника Риддерской ТЭЦ надежды нет и единственный вариант - это передача теплоисточника в коммунальную собственность.





По словам Ахметова, он еще раз выслушает предложения от владельцев станции, но основной рассматриваемый вариант действий - это возврат в госсобственность и проведение капремонта до следующего отопительного сезона.





Пока руководство области выделило станции дополнительное топливо. Там налажено круглосуточное дежурство пожарной машины и расчета ДЧС.









Это уже вторая авария за неделю. 17 марта на ТЭЦ Риддера два котла вышли из строя. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги.





Рудном и Как сообщалось ранее, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе Риддере , оставила без тепла горожан в холодное время года.





По поручению президента в стране идет проверка всех теплоэнергостанций и электрических сетей.



