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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%, заявил в ходе парламентских слушаний спикер сената Маулен Ашимбаев.





В целом износ основного оборудования электростанций достигает 57%. А в отдельных регионах этот показатель находится на уровне 88%.





С каждым годом увеличивается износ оборудования ТЭЦ, который в настоящее время достиг 66%",- сказал Ашимбаев.





Он напомнил, что есть поручение главы государства снизить износ генерирующих мощностей за счет программы "Тариф в обмен на инвестиции". Со стороны соответствующих госорганов необходимы конкретные шаги в этом направлении, подчеркнул спикер.





Одновременно регионам важно активизировать работу по модернизации сетей теплоснабжения, износ которых превышает 50%. В некоторых регионах этот показатель достиг 80%. В рамках уточнения бюджета 2023 года планируется предусмотреть средства на эти цели", - добавил Маулен Ашимбаев.





Дополнено 17.02.2023, 12.30





Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в свою очередь напомнил, что по поручению президента в стране идет проверка всех теплоэнергостанций и электрических сетей.





По его словам, она завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий.





Также он сообщил, что в настоящее время идет подготовка к масштабной модернизации ТЭЦ. Пересматривается ответственность собственников, усиливаются контрольно-надзорные функции и общая эффективность отрасли.





Всего специальная комиссия определила 19 проблемных ТЭЦ, требующих немедленной модернизации, добавил Скляр.





Рудном и Напомним, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе Риддере , оставила без тепла горожан в холодное время года.



