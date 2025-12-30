На пункте пропуска через узбекско-казахстанскую государственную границу продлены ограничения

Рассказать друзьям

Актобе. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проверку провели в актюбинском центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, после резонансного видео, в котором один из постояльцев заявлял об избиениях, вымогательстве и антисанитарии, ообщае - Проверку провели в актюбинском центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, после резонансного видео, в котором один из постояльцев заявлял об избиениях, вымогательстве и антисанитарии, с т телеканал КТК.





В данное время госпитализирован (автор ролика госпитализирован. - Прим. ред.) в психиатрическую больницу. Он ранее был у нас в 2023 году. Прибыл из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью. Видимо, он там получил какую-то психологическую травму, что сказалось на его поведенческом характере. Прибыл он к нам когда в 2023 году, с первых дней начались систематические нарушения правил внутреннего распорядка, что вызывалось его агрессией", - сообщил заместитель директора центра Жалын Молдагалиeв.





Также уточняется, что после скандала в центре побывала мониторинговая группа. Нарушений, озвученных в видеоролике, проверяющие не выявили.





Ранее один из постояльцев опубликовал видео в Сети, в котором заявил, что над инвалидами и пенсионерами якобы издеваются, а люди живут в нечеловеческих условиях.



