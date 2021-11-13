Роженица умерла вместе с младенцем в ЗКО

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УРАЛЬСК. 12 НОЯБРЯ - Роженица и младенец скончались во время родов в Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
У 42-летней женщины это были третьи роды", - сообщает портал "Мой ГОРОД".
Как рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Асхат Балыков, 10 ноября роженицу доставили в Многопрофильную больницу Уральска с преждевременной отслойкой плаценты.
При поступлении состояние беременной было тяжёлым за счёт острой кровопотери, приведшей к внутриутробной гибели плода, и развившегося тяжёлого осложнения - акушерской эмболии. В экстренном порядке проведено оперативное родоразрешение, во время которого произошла клиническая смерть. Проведена сердечно-лёгочная реанимация, сердечная деятельность была восстановлена. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, повторно произошла остановка сердечной деятельности, проведенные реанимационные мероприятия были безуспешны", - пояснил Балыков.
Ранее сообщалось, что в перинатальном центре Актюбинской области скончалась роженица.