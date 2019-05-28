Руководитель управления парками в Караганде уволен после ЧП с батутом

Караганда. 27 мая. Kazakhstan Today - Сегодня аким города Караганды Нурлан Аубакиров провел совещание в ходе которого сообщил о том, что руководитель управления парками культуры, отдыха и скверами Рустам Кодебаев освобожден от занимаемой должности, передает Kazakhstan Today.

Причиной стала трагедия в Центральном парке 25 мая, когда перевернувшийся от сильного ветра надувной батут нанес травмы, несовместимые с жизнью, 11-летнему мальчику. Исполнять обязанности руководителя управления парками временно будет главный инженер ведомства Талгат Смаилов, пишет ekaraganda.kz .

Кроме того, за отсутствие ведомственного контроля за деятельностью управления парками объявлен строгий выговор исполняющему обязанности руководителя отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог города Караганды Алибеку Дюсембекову. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей объявлен выговор заместителю акима города Сабиту Оспанову.

Напомним, в Караганде 25 мая в Центральном парке города в плохих погодных условиях сильный ветер перевернул надувной батут . В результате один ребенок погиб, двое госпитализированы.

Кроме того, 24 мая в городе Жанаозен Мангистауской области надувной батут сорвало из-за сильного ветра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане, возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации

В 2011 году ветер также перевернул батут в поселке Мунайши Мангистауской области, в результате чего пострадали 14 детей , четверо из них были доставлены в реанимацию. Позже одна из пострадавших девочек скончалась.

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