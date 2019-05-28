Руководитель управления парками в Караганде уволен после ЧП с батутом

Караганда. 27 мая. Kazakhstan Today - Сегодня аким города Караганды Нурлан Аубакиров провел совещание в ходе которого сообщил о том, что руководитель управления парками культуры, отдыха и скверами Рустам Кодебаев освобожден от занимаемой должности, передает Kazakhstan Today.
Причиной стала трагедия в Центральном парке 25 мая, когда перевернувшийся от сильного ветра надувной батут нанес травмы, несовместимые с жизнью, 11-летнему мальчику. Исполнять обязанности руководителя управления парками временно будет главный инженер ведомства Талгат Смаилов, пишет ekaraganda.kz.
Кроме того, за отсутствие ведомственного контроля за деятельностью управления парками объявлен строгий выговор исполняющему обязанности руководителя отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог города Караганды Алибеку Дюсембекову. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей объявлен выговор заместителю акима города Сабиту Оспанову.
Напомним, в Караганде 25 мая в Центральном парке города в плохих погодных условиях сильный ветер перевернул надувной батут. В результате один ребенок погиб, двое госпитализированы.
Кроме того, 24 мая в городе Жанаозен Мангистауской области надувной батут сорвало из-за сильного ветра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
В мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане, возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации.
В 2011 году ветер также перевернул батут в поселке Мунайши Мангистауской области, в результате чего пострадали 14 детей, четверо из них были доставлены в реанимацию. Позже одна из пострадавших девочек скончалась.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства