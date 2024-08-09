08.08.2024, 15:30 31301
Руководитель управления спорта Алматы скончался в Париже
Фото: акимат Алматы
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Париж. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления спорта Алматы Ерден Хайруллин умер в Париже, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной смертью руководителя управления спорта города Алматы Хайруллина Ердена", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что в Париже Ерден Хайруллин находился в командировке.
Напомним, в Париже проходят Олимпийские игры - 2024.
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07.08.2024, 16:33 76771
Пятеро детей погибли в результате ДТП на трассе Самара - Шымкент
Фото: Depositphotos
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Актобе. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро детей и трое взрослых погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Уточняется, что авария произошла сегодня в 10.10.
Водитель автомашины Toyota Ipsum и его пять пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе трое детей. По предварительным данным, дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. При этом о проведении данного мероприятия государственным органам не сообщалось", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование.
Позже в ведомстве добавили, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля.
В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей. На месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются следственные мероприятия", - добавили в полиции.
Ранее смертельное ДТП произошло в Алматы.
07.08.2024, 13:11 85331
Внеплановую проверку проведут в столичном аэропорту после инцидентов с самолетами
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны проведут внеплановую проверку после инцидентов с повреждением самолетов, сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.
По поручению Министерства транспорта Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта в связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов", - сказано в сообщении КГА.
Сегодня в авиакомпании Air Astana сообщили о повреждении самолета FlyArystan в аэропорту Астаны.
5 августа 2024 года оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. В частности, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что основная проблема заключается в негативном влиянии вынужденного простоя самолета на расписание авиакомпании, включая каскадные задержки и возможные отмены рейсов.
Ранее в авиакомпании Scat сообщали, что работники столичного аэропорта повредили фюзеляж лайнера Boeing 737. Компания была вынуждена изменить расписание рейсов.
06.08.2024, 16:00 132086
Держал собаку в железном ящике: в Актау оштрафовали родителей подростка
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Актау. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау оштрафовали родителей подростка, который несколько дней держал собаку в железном ящике на жаре, сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
Родители подростка привлечены к ответственности за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты. Собаку в данный момент передали зоозащитникам. Проведена беседа", - проинформировали в ДП.
Ранее на портале inaktau.kz появилась информация о том, что собаку три дня держали в металлическом ящике на жаре в Актау.
04.08.2024, 13:45 241951
Смертельное ДТП в Алматы: полиция возбудила уголовное дело
Назначены экспертизы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Уточняется, что инцидент произошел в Алмалинском районе на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла.
В результате наезда скончалась пешеход 1955 года рождения. По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы", - проинформировали в ДП.
Также отмечается, что другие обстоятельства устанавливаются.
Ранее в результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека.
04.08.2024, 13:00 243671
В Алматинской области ребенок погиб от удара током
По факту гибели полуторагодовалого ребенка заведено уголовное дело
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Конаев. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Шырганак Алматинской области полуторагодовалый ребенок погиб от удара током.
Как сообщает almaty.tv, ребенок схватился за оголенный электропровод во дворе. С проводами работал электрик, который заявил, что не заметил ребенка. По его словам, старый провод оборвался и упал во двор.
По данным телеканала, ответственная компания заявила о начале расследования в отношении лиц, причастных к трагедии.
Наша компания окажет всю необходимую помощь в этой ситуации. Мы уже помогаем материально. Все причастные будут наказаны. В настоящее время рассматривается вид наказания", - отметил руководитель технического отдела АО "Казахтелеком" Самат Туганбаев.
Кроме того, по по факту гибели полуторагодовалого ребенка от удара током заведено уголовное дело.
Сотрудниками полиции Кегенского района начато расследование уголовного дела по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования всех обстоятельств происшествия", - добавил пресс-секретарь департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.
Напомним, в прошлом году девочку ударило током в Костанайской области.
03.08.2024, 19:45 278441
В Астане годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа
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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в районе Сарыарка из окна многоэтажного жилого дома выпал годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС РК.
Малыша с различными травмами госпитализировали", - проинформировали в ведомстве.
МЧС призывает не оставлять маленьких детей без присмотра.
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Кроме того, как сообщили в МЧС, сегодня в городе Семее, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры пятого этажа девочка 2020 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Кроме того, как сообщили в МЧС, сегодня в городе Семее, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры пятого этажа девочка 2020 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте.
03.08.2024, 10:42 292216
Жители Усть-Каменогорска ощутили подземные толчки силой 2-3 балла
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Усть-Каменогорск. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в районе Улкен Нарын ВКО.
2 августа 2024 года в 23.15 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 859 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Координаты эпицентра 48.665º с.ш. 84.840º в.д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 12,6. Магнитуда MPV 5,8", - говорится в сообщении МЧС.
Землетрясение ощущалось в Усть-Каменогорске силой 2-3 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - добавили в ведомстве.
02.08.2024, 09:40 309066
ДТП на Талгарском тракте: один из пострадавших скончался
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Алматы. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Один из пострадавших в ДТП на трассе Алматы - Талгар скончался после операции, сообщили в Алматинской многопрофильной клинической больнице.
К сожалению, пациент 1964 года рождения умер после операции в палате. Врачи сделали все что могли, но травмы пациента были не совместимы с жизнью", - рассказали в больнице.
В пресс-службе добавили, состояние второго госпитализированного - водителя 1978 года рождения стабильное, средней тяжести.
Напомним, на Талгарском тракте в Алматинской области произошло ДТП с участием самосвала. По словам очевидца, со стороны Табагана на перекресток вылетел самосвал, "впечатавшись в дерево, по дороге зацепил другой грузовик".
В областном ДП сообщили, что начато расследование по факту нарушения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшего по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело.
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