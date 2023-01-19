18.01.2023, 13:43 28201
Ряд домов и соцобъектов остался без тепла в Павлодаре из-за аварии
Завершить ремонт планируют через несколько часов
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Павлодар. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария произошла на теплосетях в Павлодаре. Из-за порыва теплосети в Дачном микрорайоне без тепла остался ряд жилых домов и соцобъектов, сообщил на своей странице в Instagram замакима города Арслан Калиакбаров.
Без теплоснабжения остались восемь многоквартирных, 17 частных жилых домов, 12 других объектов, всего 1969 абонентов. Необходимая техника и специалисты работают на месте", - написал Калиакбаров в сторис.
Он добавил, что ориентировочно аварию устранят до 17.00.
Напомним, 12 января в Павлодаре произошел очередной порыв на теплосетях. Для устранения аварии тепловикам пришлось отключить два многоэтажных и четыре частных жилых дома.
16 января в Экибастузе более 140 домов временно отключили от отопления и-за работ по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
14 января два котлоагрегата на ТЭЦ снова вышли из строя.
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19.01.2023, 09:42 4136
На ТЭЦ Риддера произошел пожар
По словам жителей, батареи пока теплые
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Риддер. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель АО "Риддер ТЭЦ" Аль-Таир Акбужанов подтвердил возникновение пожара в цехе топливоподачи.
Уважаемые горожане! Действительно, произошло возгорание в цехе топливоподачи. В данный момент все потушено, жертв, слава Богу, нет. Начаты работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена. Просим сохранять спокойствие. О дальнейших действиях будем давать информацию", - цитирует главу Риддерской ТЭЦ издание yk.kz.
Официальных пояснений на уровне области пока не поступало ни из акимата, ни от департамента по ЧС. Ситуации не знают и жители Риддера. Говорят, что пока батареи теплые, информирует издание.
Известно, что в Риддер срочно выехал аким ВКО Даниал Ахметов.
Дополнено 19.01.2023, 11.55
Сейчас пожар ликвидирован. Жертв нет. Начались работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена, информирует yk.kz.
Напомним, в ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС. Очередная авария на ТЭЦ города произошла в начале января текущего года. Тогда затопило багерную станцию.
18.01.2023, 18:48 19176
В граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Омской области 18 января выявлен новый очаг бешенства. В связи с выявлением случая заболевания бешенством на территории Омского муниципального района введен карантин, сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.
В ведомстве отметили, что эпизоотический очаг расположен на территории фильтровальной насосной станции на 25-м км по Черлакскому тракту. Карантин введен до 13 марта 2023 года.
Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все проводимые мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона", - подчеркнули в управлении.
На период действия карантина на территории эпизоотического очага запрещается:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами;
- ввоз/вывоз восприимчивых животных;
- перемещение и перегруппировка восприимчивых животных.
На территории неблагополучного пункта запрещается:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
18.01.2023, 09:05 52271
На "АрселорМиттал Темиртау" произошло обрушение газопровода
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Темиртау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "АрселорМиттал Темиртау" снова произошло ЧП - обрушился газопровод прямого коксового газа.
18 января в 06.10 произошло обрушение газопровода прямого коксового газа ф2200мм. Поврежден участок 20м", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Пострадавших нет, причины расследуются.
Напомним, 13 января на территории ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение газохода.
17.01.2023, 10:31 102736
Жители одного из микрорайонов Алматы остались без газа из-за ДТП
Грузовик наехал на газовую магистраль, из-за чего в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы решается вопрос ремонта по повреждению частных газовых сетей ТОО "Баймак" в микрорайоне Кайрат, которые вышли из строя в результате ДТП, информирует городской акимат.
16 января в 13.30 водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в итоге аварии в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа.
Аварийно-восстановительные работы заняли более 3 часов, в дальнейшем были начаты пусконаладочные работы, однако ремонтным бригадам не удалось в полной мере обеспечить стабильное газоснабжение", - рассказали подробности в пресс-службе.
В 1.30 было обеспечено газоснабжение 135 абонентам.
По оставшимся 52 абонентам на сетях была выявлена закупорка газовых труб, для устранения которой потребовалось отключение основной магистрали (согласно технике безопасности сварочные и пусконаладочные работы в ночное время не производятся). Жителям микрорайона были даны разъяснения о том, что аварийно-восстановительные работы будут продолжены сегодня в дневное время", - добавили в акимате.
Напомним, накануне в Алматы произошел прорыв теплотрассы в одном из ЖК. Жители нескольких многоквартирных домов временно были отключены от подачи тепла.
17.01.2023, 09:57 104706
Сотни рабочих строительной компании вышли на забастовку в ЗКО
Люди хотят повышения оплаты труда на 50%
Фото: Astanatv.kz
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Уральск. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Повысить зарплаты и улучшить условия труда требуют несколько сотен рабочих крупной строительной компании ККС-Sicim в Западном Казахстане.
Люди хотят повышения оплаты труда на 50%. Сейчас их заработок не превышает 250 тысяч тенге. И этих денег не хватает, жалуются сотрудники, сообщает телеканал "Астана".
На место приехали представители прокуратуры, полиции и акимата. Правоохранители назвали собрание незаконным. А чиновники сообщили, что руководство компании запланировало повышение заработной платы на 20% с февраля 2023 года.
В 6 утра около 600 рабочих компании не вышли на работу. Они потребовали, чтобы им подняли зарплату на 50%. И убрать рабочие разряды. С ними была проведена разъяснительная работа и в настоящее время ситуация на предприятии стабильная", - прокомментировал заместитель акима Бурлинского района Асланбек Саркулов.
В прошлом году глава государства призвал не скрывать конфликты на производствах. Касым-Жомарт Токаев поручил членам правительства и акимам открыто говорить о недовольстве в трудовых коллективах и соблюдать законные интересы рабочих.
Нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников. Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд "Самрук-Казына" должны тесно работать", - цитирует Токаева телеканал.
По словам президента, трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, это единственный верный путь.
Главная задача - урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции с учетом их возможностей и интересов. Заработная плата каждого человека должна соответствовать его трудовому вкладу. Только люди, знающие цену труду, становятся трудолюбивой нацией. Это для меня аксиома", - высказался президент.
Ранее сообщалось, что в ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim".
17.01.2023, 08:09 107246
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 167 км от Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 17 января 2023 года в 01.47 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 167 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9,2. Магнитуда MPV 4,1. Координаты эпицентра 42,31° с.ш. 78,56° в.д. Глубина 5 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее сообщалось, что 10 января близ Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,2.
16.01.2023, 14:21 133121
В Актау на мужчину скинули диван с 6-го этажа
Состояние пострадавшего крайне тяжелое
Фото: inaktau.kz
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Актау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау мужчина попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, после того как на него с 6-го этажа упал диван.
У пострадавшего перелом шейного позвонка, ушиб спинного мозга тяжелой степени. Мужчина полностью парализован. Прогнозы на ближайшее время сомнительные", - сообщает inAktau.kz со ссылкой на врачей Мангистауской областной больницы.
Они оценивают состояние пациента как крайне тяжелое.
Уголок дивана упал на прохожего днем 11 января. 39-летний мужчина проходил позади 41-го дома 11-го микрорайона, когда на него приземлился тяжелый предмет мебели. Брат потерпевшего предполагает, что выкинуть диван через окно могли подростки. По его словам, участковый установил, что скинули с шестого этажа", - говорится в информации.
Говорят, что там живет многодетная семья, 11 детей. Примерно во время происшествия на галерее видели подростка лет 12-13. Родителей, по их словам, не было дома. Мы ищем свидетелей, которые могли видеть этот момент сброса дивана. Просим обращаться по телефону +7702 811 03 82", - рассказал Аман, брат потерпевшего.
Сейчас пострадавший в больнице. По словам родных, у него перелом шейного позвонка, не работают руки и ноги.
Происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). Проводится расследование", - сообщили в ДП МО.
Сейчас родные потерпевшего ищут свидетелей происшествия. Всех, кто может предоставить информацию о произошедшем, просят обращаться по телефону +7 702 811 03 82.
16.01.2023, 10:28 135231
В Алматы произошел прорыв теплотрассы в одном из ЖК
Пять многоквартирных домов временно остались без тепла
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью 16 января в Алмалинском районе Алматы прорвало теплотрассу на территории жилого комплекса "Жайлы". Пять многоквартирных домов временно остались без отопления.
По информации компании "Алматинские тепловые сети" прорыв произошел на трубе, принадлежащей жилому комплексу и не относящейся к магистральному водопроводу. Труба была введена в эксплуатацию в 2003 году.
Подача горячей воды была восстановлена около 8 часов утра.
Ранее в Алматы произошла крупная авария на водопроводе в районе пересечения улиц Мынбаева и Ауэзова. Читать:
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