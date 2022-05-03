Рыба продолжает гибнуть из-за обмеления озер в Атырауской области

Фото: Мой ГОРОД
АТЫРАУ. 2 МАЯ - В озерах Атырауской области продолжает гибнуть рыба. В озере Алмагамбет собрали 507 килограммов мертвой рыбы, еще 65 килограммов собрали в озере Безымянном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Из-за подъема и спада уровня воды в озерах Безымянном и Алмагамбет рыба застряла в зарослях джингила и осталась на мели. Из озера Безымянного собрали 65 килограммов мертвой рыбы, из озера Алмагамбет по последним подсчетам - 507 килограммов. Тем не менее работы продолжаются. В настоящее время задействованы 40 сотрудников Урало-Каспийской бассейновой инспекции и восемь рабочих из села Алга", - цитирует портал "Мой ГОРОД" заместителя председателя Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК Аяна Бахиянова.
Это уже не первый случай массовой гибели рыбы в Казахстане. Так, в Северном Казахстане на арендованном озере Куспек в Айыртауском районе погибло как минимум 100 килограммов пеляди.
А в конце апреля массовая гибель рыбы частиковых пород произошла в Атырауской области.