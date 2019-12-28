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Самолет столкнулся с нежилой новостройкой - ДЧС Алматы

27.12.2019, 14:50 8290
Самолет столкнулся с нежилой новостройкой - ДЧС Алматы
Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - По информации департамента по ЧС Алматы, потерпевший крушение самолет столкнулся с новостройкой, в которой никто не жил, передает Kazakhstan Today.
 

Фюзеляж столкнулся с новостройкой. В жилом доме никого не было", - сказал на брифинге в алматинском аэропорту заместитель начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков.

 
Он уточнил, что приехавшие на место ЧП пожарные были готовы к работе, но взрыва топлива не произошло.
 

В 07.25 на пункт ДЧС пришло сообщение о том, что рейс Z2100 Алматы - Нур-Султан пропал с радаров. Были подняты по тревоге все службы. В рамках взаимодействия была передана информация в скорую помощь. Задействовано 776 человек от ДЧС Алматы и области, полиции, Нацгвардии и РОСО. Также 119 единиц техники. Скорая помощь: 35 из Алматы и 16 из Алматинской области. Всего 150 врачей", - прокомментировал Алибеков.

 
Как сообщалось ранее, сегодня, 27 декабря 2019 года, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области. На данный момент число погибших составляет 12 человек. Создана правительственная комиссия. Сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана. 
 

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