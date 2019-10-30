Санавиация доставила из ОАЭ двухлетнего казахстанца, впавшего в кому

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Двухлетний казахстанец в Дубае во время купания в бассейне потерял сознание, после чего впал в кому. В тяжелом состоянии малыша доставил на родину борт санавиации, передает Kazakhstan Today.

15 октября в Дубае мальчик был обнаружен в бассейне в бессознательном состоянии. Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия и восстановлена сердечная деятельность. По заключению зарубежных медицинских специалистов, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, вследствие происшествия ребенок попал в глубокую мозговую кому 3-й степени", - сообщили в пресс-службе Национального координационного центра экстренной медицины.

По информации ведомства, отец ребенка, гражданин РК, обратился в Министерство иностранных дел с просьбой о рассмотрении вопроса авиатранспортировки на родину его двухлетнего сына, находящегося на аппарате искусственного дыхания в клинике Latifa в Дубае.

После комиссионного рассмотрения обращения, а также после получения подтверждения, что состояние пациента позволяет транспортировать его на авиатранспорте, Минздравом РК совместно с Национальным координационным центром экстренной медицины был организован вылет за пациентом.

27 октября в сопровождении мобильной бригады санитарной авиации маленький пациент был успешно транспортирован на родину на специализированном воздушном судне. Спецборт в 10.40 приземлился в аэропорту Нур-Султана, откуда на реанимобиле пациент был доставлен в Национальный научный центр материнства и детства для получения дальнейшего лечения", - отметили в пресс-службе.

Всего, как сообщили в ведомстве, по итогам 9 месяцев текущего года было осуществлено 16 вылетов за гражданами РК, находящимися в тяжелом состоянии за рубежом . За весь период существования службы из зарубежных медицинских учреждений транспортировано 69 граждан РК.

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