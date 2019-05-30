Минздрав РК подготовил спецборт санавиации для транспортировки пострадавших в ДТП в Италии граждан Казахстана

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК готово транспортировать на родину двоих граждан РК, пострадавших в ДТП в Италии, передает Kazakhstan Today.

28 мая в Минздрав РК поступило письмо из Министерства иностранных дел РК о необходимости транспортировки двух граждан РК на родину. Медицинская документация двух пациентов - граждан РК, пострадавших в результате ДТП в Италии и на текущий момент находящихся в местном стационаре, предварительно была рассмотрена. По результатам медицинского заключения иностранных специалистов состояние пациентов стабильно тяжелое, получены множественные травмы, существует необходимость транспортировки силами санитарной авиации", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В свою очередь, Минздрав выражает готовность к транспортировке пациентов. Подготовлен спецборт санавиации , авиаперелет будет осуществлен под наблюдением высококвалифицированного медицинского персонала. Мобильная бригада санавиации будет не только сопровождать пациента во время его транспортировки, но и осуществлять мониторинг, поддержание состояния, обеспечивать максимальную безопасность пациентов на борту.

По данным Национального координационного центра экстренной медицины транспортировка пациентов по линии санитарной авиации будет осуществлена в ближайшие сутки в Алматы.

Напомним, 22 мая 2019 года в Италии (провинция Сиена) перевернулся туристический автобус , в котором находились граждане Республики Казахстан. ДТП произошло в 09.30 по местному времени. Автобус, как сообщили местные экстренные службы, вылетел в кювет и перевернулся.

Транспортировка в медицинские организации РК граждан Казахстана, находящихся в критическом состоянии в зарубежных клиниках, состояние которых не позволяет обеспечить транспортировку рейсовыми авиалиниями гражданской авиации является одним из оснований привлечения сил отечественной санитарной авиации. За весь период силами Министерства здравоохранения РК и службы санитарной авиации оказана помощь более 17 000 пациентам, из них - 59, находящимся в тяжелом состоянии за рубежом, отметили в ведомстве.

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