Пострадавших в Италии казахстанских туристок, возможно, придется вывозить санавиацией

Две казахстанки, пострадавшие в крупной аварии в Италии, остаются в тяжелом состоянии. Обе женщины прилетели из Алматы, и сейчас решается вопрос об их транспортировке в страну. Сейчас же за их состоянием наблюдают итальянские медики, сообщает телеканал КТК.
Напомним, автобус с туристами перевернулся в Италии, на трассе Сиена - Флоренция, 22 мая. Автобус пробил ограждение, съехал в кювет и перевернулся. Всего в салоне транспортного средства находилось около 60 человек. Погибла гид - гражданка России. Полиция арестовала водителя и изучает несколько версий ДТП.
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