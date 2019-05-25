Система Orphus

Пострадавших в Италии казахстанских туристок, возможно, придется вывозить санавиацией

24.05.2019, 09:46 14230
Пострадавших в Италии казахстанских туристок, возможно, придется вывозить санавиацией
Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - Пострадавших в Италии казахстанских туристок, возможно, придется вывозить санавиацией, передает Kazakhstan Today.
 
Две казахстанки, пострадавшие в крупной аварии в Италии, остаются в тяжелом состоянии. Обе женщины прилетели из Алматы, и сейчас решается вопрос об их транспортировке в страну. Сейчас же за их состоянием наблюдают итальянские медики, сообщает телеканал КТК
 
Напомним, автобус с туристами перевернулся в Италии, на трассе Сиена - Флоренция, 22 мая. Автобус пробил ограждение, съехал в кювет и перевернулся. Всего в салоне транспортного средства находилось около 60 человек. Погибла гид - гражданка России. Полиция арестовала водителя и изучает несколько версий ДТП.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая