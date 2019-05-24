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В Италии задержали водителя попавшего в аварию автобуса с казахстанскими туристами

23.05.2019, 17:55 7102
В Италии задержали водителя попавшего в аварию автобуса с казахстанскими туристами
Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - В Италии задержали водителя перевернувшегося автобуса, перевозившего иностранных, в том числе и казахстанских туристов, передает Kazakhstan Today.
 
В Италии задержали водителя попавшего в ДТП в районе города Сиена автобуса. По предварительным данным, 35-летний мужчина потерял управление, так как отвлекся на пульт управления автобусом, пишут "Известия" со ссылкой на портал ANSA.
 
Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.
 
ДТП произошло утром 22 мая на трассе Сиена - Флоренция. Автобус с туристами пробил ограждение, съехал в кювет и перевернулся. Всего в салоне транспортного средства находилось около 60 человек. Позже в посольстве России в Италии подтвердили гибель 40-летней россиянки. 
 
Среди пострадавших - девять казахстанцев. Из них пять госпитализированы, сообщили ранее в пресс-службе МИД Казахстана. У пострадавших казахстанцев обнаружены переломы позвонков, ключицы, ребер и многочисленные ушибы. 
 

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