В Италии задержали водителя попавшего в аварию автобуса с казахстанскими туристами

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - В Италии задержали водителя перевернувшегося автобуса, перевозившего иностранных, в том числе и казахстанских туристов, передает Kazakhstan Today.

В Италии задержали водителя попавшего в ДТП в районе города Сиена автобуса. По предварительным данным, 35-летний мужчина потерял управление, так как отвлекся на пульт управления автобусом, пишут " Известия " со ссылкой на портал ANSA.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.

ДТП произошло утром 22 мая на трассе Сиена - Флоренция. Автобус с туристами пробил ограждение, съехал в кювет и перевернулся . Всего в салоне транспортного средства находилось около 60 человек. Позже в посольстве России в Италии подтвердили гибель 40-летней россиянки.

Среди пострадавших - девять казахстанцев. Из них пять госпитализированы , сообщили ранее в пресс-службе МИД Казахстана. У пострадавших казахстанцев обнаружены переломы позвонков, ключицы, ребер и многочисленные ушибы.

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