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Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Девять казахстанцев пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Италии, передает Kazakhstan Today.





Среди пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Италии, были 9 граждан Казахстана. Из них 5 - госпитализированы, а остальные 4 человека будут размещены в отеле", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что у пострадавших казахстанцев обнаружены переломы позвонков, ключицы, ребер и многочисленные ушибы. В ближайшие дни местные врачи проведут полный медицинский осмотр и дадут свои рекомендации по дальнейшему лечению.

Также в пресс-службе отметили, что казахстанский дипломат находится рядом с соотечественниками и оказывает им всю необходимую помощь. Родственники пострадавших граждан оповещены о произошедшем. Связаться с посольством Казахстана в Италии можно по номеру: +390636301130.

Как пишет ТАСС , всего в результате аварии пострадали почти 40 человек, 19 из них - граждане РФ. Погибла 35-летняя россиянка, которая сопровождала группу русскоговорящих туристов, направлявшихся из курортного городка Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену.

По информации префектуры Сиены, автобус перевозил 55 человек, среди которых были граждане Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдавии, России, Румынии, Украины и Израиля.

Водитель - 35-летний итальянец, почти не пострадавший в ДТП, оказался под следствием. По словам одного из его коллег, он является владельцем фирмы по прокату туристических автобусов и сам сел за руль, чтобы заменить своего подчиненного, которому был положен 48-часовой отдых.

По свидетельству очевидца аварии, первого пришедшего на помощь туристам, водитель говорил, что уменьшил громкость радио. Это действие могло отвлечь его от дороги. Неосторожность при вождении - основная версия следствия причин происшествия. Автобус двигался с разрешенной скоростью - около 80 километров в час. Водитель прошел токсикологическую экспертизу (тест на наличие следов алкоголя и наркотических веществ в крови).

Напомним, автобус с туристами перевернулся накануне в итальянской провинции Сиена. В результате ДТП погиб один человек.

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