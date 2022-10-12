Пассажиры авиакомпании SCAT на полчаса оказались заперты в автобусе

Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки пассажиров авиакомпании SCAT пожаловались на действия сотрудников аэропорта Алматы и авиакомпании.
По словам людей, после остановки автобуса у самолета им не открыли дверь в автобусе, сообщает "Лада".
Мы неоднократно просили открыть дверь, но в ответ никаких действий не было. В автобусе стало очень жарко, так как окна не открывались. У людей началась паника. Примерно через полчаса мы все-таки вышли и уже думали, поднимемся в самолет, но и на улице нас держали еще полчаса. В самолет поднимался сотрудник полиции, но он ничего не объяснил", - рассказала пассажирка рейса Ляззат.
Как пояснили в авиакомпании, получасовая задержка вылета рейса Алматы - Актау была связана с необходимостью снятия одного из пассажиров с рейса.